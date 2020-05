Suben a 17 muertes y a 51 casos positivos de Covid-19 en Iguala

Iguala, Guerrero, Mayo 11.- Tras informar que en Iguala los casos por Covid-19 han aumentado a 51, el presidente municipal Antonio Jaimes Herrera, lamentó que la gente no haya hecho caso a las recomendaciones de quedarse en casa y de no celebrar con las mamás.



El primer edil aseguró que por la gran movilidad de personas haciendo compras por el Día de las Madres y sin atender las medidas de prevención incrementarán los casos de coronavirus en los próximos días, lo que causaría la saturación de la nueva Unidad Covid 19 y los hospitales del IMSS, ISSSTE y el general.



Jaimes Herrera señaló que la capacidad de estos hospitales para atender los casos Covid 19 no es mayor para 80 pacientes, una demanda mayor sería catastrófica. Agregó que los casos asintomáticos, que son los que no se han detectado, son los que van a generar una crisis en el municipio. “Estos son los que andan caminando en las calles y no saben, ni sabemos que tienen el virus y están contaminando”.



Antonio Jaimes lamentó que entre menos educación tiene la gente, es más vulnerable a aferrarse a la falsa idea de que el Covid-19 no existe “y eso se va a volver un verdadero problema en estos días, pues los que hoy salieron a las calles y se contagiaron, en 10 o 15 días van a empezar a presentar síntomas y muchos de ellos serán de gravedad”.



“Es complicado hacer un balance que nos diga si vale o no la pena seguir arriesgando a nuestro personal, porque por más que los servidores públicos, ya sean agentes de Tránsito, policías, empleados del ayuntamiento o los propios soldados sigan haciendo indicaciones pertinentes, la gente de plano no quiere entender”, subrayó el alcalde.

Dijo que eso “nos complica la cuestión de la prevención, de la contención y del rápido regreso a las actividad

es económicas, entre más nos tardemos en entender, más nos tardaremos en regresar a la vida normal”.



Por su parte, el titular de salud Ortiz Ibarra adelantó que la estructura de la Unidad Covid de Iguala estará lista el día de hoy lunes, con lo que procederá a su equipación y acondicionamiento.



Finalmente, dijo que todos aquellos a los que hoy se les ocurrió festejar con sus madres o salir a comprar un detalle a la zona que es la más contaminada de la ciudad, les podemos atribuir que colaboran con el foco de infección y señaló que esta ya no es una pandemia de ignorancia, sino de una total negligencia.



Jaimes Herrera dio a conocer que en Iguala ya son 51 los casos confirmados, 17 defunciones y se está a la espera de dos resultados más.



Indicó este domingo se realizó el cierre de las instalaciones del mercado municipal programado a las 14:00 horas, donde los 14 elementos de la Policía Estatal, 10 de la Policía Municipal y 2 de Protección Civil, iniciaron un recorrido al interior del establecimiento para invitar a las personas a desalojar y a los locatarios a cerrar sus negocios para que pudieran ingresar y dar inicio las brigadas de sanitización. Además que elementos de la Guardia Nacional patrullaron las calles de Altamirano y Galeana.



Finalmente, el alcalde Antonio Jaimes agregó que los panteones municipales, privados y de las comunidades, se mantendrán cerrados en virtud del aumento exponencial de los casos de Covid-19, las cuales están siendo supervisadas por la Policía Preventiva y Tránsito Municipal.