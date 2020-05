Tercera llamada, "ni lo sueñen"

La disposición de medidas para la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia, complicaron todo. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) había dado a conocer un paquete de 10 propuestas: apoyo para la reactivación de la economía; tomar deuda de forma responsable; anunciar el plan de inversiones del sector privado en el sector energético; establecer un salario de subsistencia universal; respetar el estado de derecho y no cambiar las reglas a las inversiones usando recursos como las consultas populares; apresurar las devoluciones del IVA a empresas y restaurar la compensación universal; formar un equipo con representación tripartita del sector privado, trabajadores y gobierno para analizar el impacto económico, entre otros puntos.

El decálogo quizás era viable, pertinente. En toda negociación siempre se plantea el máximo. Sin embargo, la cancelación de la construcción de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali, precisamente derivado del resultado de una consulta, enfrió y trastocó súbitamente la relación que se miraba prometedora entre Carlos Salazar Lomelín, del CCE y el presidente de la República. AMLO, al ser cuestionado, usó los mejores términos que pudo para cerrar el capítulo: a Carlos yo lo respeto y lo entiendo; está en su papel; tiene que defender al sector que representa; nada más que yo, también tengo la obligación de defender los intereses de todos los mexicanos.

Segundo intento. El Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo Invest, negociaron y amarraron un programa de apoyo para dar créditos por hasta 12 mil millones de dólares a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas. El Banco de México (Banxico), de inmediato anunció diez medidas para dar liquidez al mercado con respaldo de 750 mil millones de pesos. Con base en explicación técnica de expertos, el BID Invest, es el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo y se enfoca a dar créditos y garantías a las empresas privadas, por lo que no necesita aval o autorización ni de Hacienda porque estos recursos son parte del balance del BID. Empero, el presidente reaccionó exhortando al Banco de México a cuidar el uso de las reservas porque no son del Banco de México ni del gobierno, sino de la nación. No fue todo. Condenó la forma en que la iniciativa privada toma decisiones: “No me gusta el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes; ya no es como antes. ¿Qué, nosotros estamos aquí de florero?

En la “tercera llamada” y más reciente intento, el Consejo Coordinador Empresarial tuvo el propósito de modificar la estrategia gubernamental para enfrentar la crisis económica en un encuentro directo con el Presidente. AMLO aceptó el diálogo, pero con la Secretaría de Economía y advirtiendo: “No resolver en lo oscurito; porque no vamos a continuar con el modelo fallido de rescates de corte neoliberal; tampoco se postergará el pago de impuestos, pues limitaría los recursos públicos para apoyar los sectores populares; que, si se cancelan, entonces sí se nos viene un estallido social”.

La propuesta de modificar la estrategia económica definitivamente el mandatario la desestimó. Tal vez, sentido por el golpeteo que le propinan todos los días empresarios, analistas que saben lo que dicen y críticos de oficio o hábito. Eso sí, manifestó respeto al derecho de expresarse y manifestarse, pero en la forma que suele hacerlo, ratificó: “no habrá vuelta al pasado ni se repetirán episodios como el de Fobaproa; cuando se rescataron bancos quebrados, se socializaban las pérdidas y privatizaban las ganancias. ¡Que ni lo sueñen! Si se trata de efectuar rescates, hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan”. Pues sí, ante una persistencia radical no queda más que contestar en términos similares. Al final, contará y será determinante la opinión de los espectadores.

Otros que también andan con los ánimos alterados, porque AMLO no les hace caso, son Salomón Chertorivski y Dante Delgado, del partido Movimiento Ciudadano (MC). El primero, encabeza el grupo que propuso Un plan de emergencia, de 4 puntos y diálogo nacional “para dar coherencia a la directriz sanitaria y a la política económica”. El segundo, envió una carta a López Obrador en la que recuerda que él, le presentó a Alfonso Romo, actual jefe de la Oficina de la presidencia. Lo invita “a convocar a un acuerdo nacional y que rectifique, aún es tiempo que advierta que lleva al país al precipicio; que es necesario que comience a ser presidente tomando decisiones propias de un “presidente sensato y responsable”; de lo contrario, no sólo va a fracasar como los anteriores, sino que va a afianzar la tragedia de México”.

Un servidor piensa que lo que hacen y dicen estos personajes es de buena fe; posiblemente es grande su preocupación y amor por México. El detalle es que, quien más ruido hace es Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco y único gobernador de MC. No tiene capacidad de autocontrol ni MC capacidad de controlarlo. En 15 meses de gestión ya acumuló casi 22 mil millones de deuda a pagarse en 2039. Va a superar a Humberto Moreira exgobernador de Coahuila; éste durante su administración llegó a 35 mil millones de pesos. Además, Alfaro dice que Dios por alguna razón lo eligió para que le tocara estar al frente en esta crisis en su estado. Para más, ya declaró: “no importa lo que diga y haga la federación, en Jalisco el ciclo escolar ya concluyó”. Pues así no.