Tamarinderos de Iguala tuvo un paso cortó en la Tercera División, tras ser desafiliado

Iguala, Gro., Mayo 11.- Uno de los capítulos que se recuerdan en el futbol de la Cuna de la Bandera, es aquel que tuvo la escuadra de Tamarinderos de Iguala, su incursión en la Tercera División para la temporada 1996-1997 parecía traer nuevos bríos a los jugadores juveniles que añoraban emular lo hecho por conjuntos anteriores (Deportivo Iguala y Agricultores, ambos se clasificaron a liguilla), que militaron en esta categoría de ascenso donde se clasificaron en alguna ocasión para jugar el ascenso a la Segunda División.

CÓMO NACIÓ LA IDEA

En agosto de 1996, Manuel Negrete Arias, director del Instituto del Deporte y la Juventud en Guerrero (INDEJ) y ex jugador de los Pumas, vino a la ciudad de Iguala para inaugurar un torneo empresarial, en esta visita se entrevistó con José Luis Román, presidente municipal en aquel entonces de la ciudad “tamarindera” para detallar la situación de la nueva franquicia que militaría en Tercera División que jugaría la temporada 1996-1997 en la Zona Occidente.

El edil se encargó de cubrir el pago de la franquicia, la Cervecería Cuauhtémoc también apoyó a este conjunto que llevaría por nombre Tamarinderos de Iguala, el cual tendría como sede el Estadio “Ambrosio Figueroa”. La premura del tiempo para organizar al conjunto obligó a poner a trabajar horas extra a su directiva que estaba encabezada por Gerardo Báez Vega, quien al final se quedó como entrenador.

Jugadores de los cuadros juveniles pertenecientes a los equipos Cañeros, Unión Iguala, San José, Internacional y San Lorenzo se presentaron a los trabajos para llegar en buena forma al 7 de septiembre para enfrentar de visitante al Cuautitlán, filial del conjunto Necaxa de Primera División.

INESPERADO DEBUT

El 7 de septiembre de 1996 el conjunto de Iguala por diferentes razones no llegó a tiempo al encuentro, por lo que perdió por default ante el conjunto de Cuautitlán; el sábado 14 de septiembre en el Estadio “Ambrosio Figueroa” recibieron al conjunto de Ixtlahuaca, a partir de las 16:00 horas el conjunto que comandó Gerardo Báez, pero el duelo no fue lo esperado y terminaron cayendo en casa 1-0.

SITUACIÓN COMPLICADA

Conforme pasaron los encuentros la directiva del conjunto y la Liga Municipal se fue deteriorando, ya que no había comunicación, pese a esto el conjunto le ponía ganas y no dejaban de trabajar con tal de sacar el barco a flote, su primer empate lo logró ante Tepeji del Río jugando de visitante y traerse el punto extra luego de quedar 2-2. Hasta la fecha 5 la situación se puso difícil, ya que no conocían la victoria.

En la jornada 6 sucumbió con América GAM en las instalaciones de Coapa; en la 7 vino a Iguala la Universidad de Querétaro para llevarse la victoria; de visita cayeron con Puebla, pero la luz final llegó para el equipo en la jornada 9 cuando de visita derrotaron a San Mateo Atenco con parcial de 2-1, esta victoria parecía ser el primer motivo para seguir trabajando, pero sucedió lo inesperado en esta generación que perdió la oportunidad de seguir en esta división de ascenso.

DESAFILIADOS

Luego de su triunfo el 12 de noviembre, el conjunto de Iguala ya no volvió a presentarse a sus siguientes cotejos, adeudos ante Federación y algunas situaciones extra cancha llevaron al cataclismo los sueños que tenía este grupo de jugadores.

La pesadilla finalmente se hizo realidad un viernes 6 de diciembre de 1996, aquella ocasión Joaquín Soria Nava, presidente de la Tercera División confirmó la desafiliación de Tamarinderos tras un adeudo de 92 mil pesos, esto debido a que no pagaron el monto de sus cuotas por participación a la Comisión Disciplinaria del Fondo Revolvente y al Fondo de Garantía. El Artículo 33 del reglamento era claro, esta situación llevó a la rama dejarlos fuera y vender la franquicia para el próximo torneo.

Los puntos ganados ante los Tamarinderos les fueron quitados a los conjuntos, hasta ese momento llevaban 5 derrotas, 3 empates y una victoria. Tras esta situación los jugadores que pertenecían a los clubes locales regresaron para jugar en su torneo. El recuerdo de aquel conjunto con un lapso corto es recordando con melancolía por sus integrantes, ya que muchos tenían la ilusión de seguir creciendo en el ámbito profesional.