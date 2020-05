Frank en su tinta...

¿A QUIÉN le creemos? El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, estimó que en junio se registrará el mayor número de contagios de Covid 19 y defunciones en Guerrero. “Nosotros vamos, a mitad de junio o fines de junio nuestro máximo número de casos”, dijo este jueves durante la conferencia diaria para informar sobre los casos de Coronavirus en Guerrero. Sin embargo, también este jueves, dos horas más tarde, el delegado del gobierno federal, Pablo Amilcar Sandoval, previó que “en Guerrero hacen falta 10 días (el 17 de mayo) para llegar a la cúspide de contagios de COVID-19”. Incluso, indicó que no están seguros aún si el 1 de junio se van a retornar normalmente las actividades públicas. Repito, ¿a quién le creemos?....... A NIVEL nacional el pico más alto de contagios será este viernes, según cálculos de la Secretaría de Salud obradorista. Hay que recordar que a Guerrero el Covid 19 llegó semanas dos semanas después del primer caso detectado en la Ciudad de México y por eso el desfase……. LA ENCUESTA Gobernadores y Gobernadoras de México, de Consulta Mitofsky, ubicó al gobernador Héctor Astudillo Flores entre los cinco de mayor incremento en aprobación en la pandemia por el Covid, al registrar 7.4 puntos de aumento y subir de 39.1 a 46.5 por ciento de aceptación. La consulta, elaborada para el periódico El Economista, precisa que entre marzo y abril 25 mandatarios estatales aumentaron su popularidad y los cinco de mayor incremento son el de Jalisco, Enrique Alfaro; Estado de México, Alfredo del Mazo; Guerrero, Héctor Astudillo; Nuevo León, Jaime Rodríguez y Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. Astudillo Flores ocupa el lugar número 10 de los mejor evaluados. Las acciones emprendidas todos los días contra el Coronavirus le valieron al gobernador de Guerrero subir en la aprobación……. POR CIERTO, por el mismo motivo (acciones preventivas y ahora de mitigación contra el Covid 19), varios alcaldes se han ganado el reconocimiento de su pueblo, entre ellos el de Iguala, Antonio Jaimes Herrera; de Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo Zavaleta; de Teloloapan, Efrén Romero Sotelo; y de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez…….. LA COMISIÓN de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala trabaja normalmente, pese a la pandemia por el Coronavirus. Su director Benjamín Domínguez Martínez afirma que no pueden dejar de laborar porque el agua es indispensable para lavarse las manos, una de las medidas preventivas importantes contra el Covid 19…….. AUNQUE parece chiste, ocurrió hace varios trienios en un gobierno priista de Iguala. Se aproximaban las lluvias y los habitantes de una comunidad necesitan la construcción de un bordo abrevadero, por lo que invitaron al entonces presidente municipal a una comida en su pueblo para hacerle la solicitud de la obra. El alcalde llegó con una gran comitiva, se hizo el acto protocolario de la petición, el presidente dijo que sí les construiría su bordo abrevadero, los pobladores le aplaudieron “a rabiar” y la banda de viento tocó varias “dianas”. Luego se sirvió la comida (“cochinita”), acompañada de cervezas bien frías y mezcal. Todos, “pueblo y gobierno”, comieron y bebieron hasta que se acabaron las cervezas y el mezcal, por lo que el comisario mandar traer más y hasta botellas de “Don Pedro” y “Presidente”, que estaban de moda en ese tiempo. Total, que la “comida” terminó cerca de la media noche, cuando el alcalde fue subido “de aguilita” a la camioneta oficial, pero todavía les dijo a los pobladores: “No se me olvida su bordo, cabrones”. Sin embargo, pasó el tiempo y la obra no llegaba. Los pobladores iban a buscar al presidente a su oficina y nunca estaba. Sus colaboradores les daban largas. Terminó el trienio y el bordo nunca se construyó. Entonces los pobladores recapacitaron: “Pinche presidente beodo, con lo que gastamos en la comida y en la borrachera hubiéramos hecho nosotros el bordo”……… SIMPLE pregunta: Ahora que los padres hacen funciones de maestros, ¿se les reconocerá también el 15 de mayo?........ PUNTO.