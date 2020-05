Averígüelo Vargas

El turismo puede desplomarse a nivel mundial hasta en un 80 por ciento, según señalan los expertos y según se advierte en la realidad de los países y los estados, que como Guerrero, dependen en gran medida del turismo, para contar con los ingresos que le permitían llevar una viva económicamente normal.

El Triángulo del Sol (Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco) en el estado, es la base de la economía estatal y fuente de ingresos de una gran parte de la población, tanto de la que forma parte de una empresa turística, como de quienes por fuera obtienen ingresos de muy diversas maneras, que les permiten solventar sus necesidades diarias.

El daño a la industria sin chimeneas era inevitable, porque para evitar la propagación de coronavirus hubo que pedir a la gente del Valle de México y del resto del país que no vinieran a Guerrero, a ninguno de sus destinos turísticos y al mismo tiempo se ordenó el cierre de playas y de empresas de servicio a los visitantes como los restaurantes los hoteles y todo lo que se les ofrece en las playas.

Claro que decenas de miles de personas que ofrecen curiosidades, ropa de playa y alimentos de consumo rápido, se quedaron sin la posibilidad de obtener el ingreso mínimo que obtienen de esas actividades, pero que les permiten cubrir sus necesidades básicas.

Con la pandemia que cubre a la mayor parte del mundo y aunque en Guerrero se ha manejado con mucho cuidado para evitar una propagación excesiva, las actividades económicas y turísticas están prácticamente en cero.

La afectación en el sector turístico del estado no parece ser del 80 por ciento sino muy cerca del 100 por ciento, aunque fuera de ese sector se mantienen labores suficientes para cubrir lo indispensable, pues se advierte que la burocracia y la actividad en los mercados y en las tiendas departamentales es lo que hace que no haya una parálisis total, porque la gente tiene que comprar alimentos para cubrir sus necesidades básicas.

La actividad más intensa se realiza en el sector de la salud, donde los médicos, enfermeras y personal de apoyo tienen que mantenerse en sus puestos de trabajo para atender la emergencia, además de la estructura del gobierno estatal, desde el gobernador del estado y los funcionarios de primer nivel, se mantienen el esfuerzo para controlar la epidemia.

Con todo eso, es lógico y hasta necesario que el turismo quede casi en cero, porque lo que se pierde por la falta de visitantes se gana en la salud y la vida de muchos miles de guerrerenses, que de otra manera quedarían expuestos al contagio, que a muchos les costaría perder la vida.

DUDAN LEGISLADORES DEL PAN DE LAS CIFRAS OFICIALES SOBRE COVID-19. —Los senadores del PAN acusaron al gobierno de López Obrador de mentir una y otra vez ante la pandemia, y le exigen actuar con responsabilidad y seriedad, porque se trata de la vida de miles de mexicanos.

Sobre el número de muertos que se presenta diariamente, el subsecretario López Gatell ha dicho que es un “Modelo Centinela”, que debe multiplicarse por una determinada cantidad para conocer la cifra real de decesos.

Pero se ha manejado que debe multiplicarse por 8, por 30 o por 50, de modo que el funcionario no ha logrado precisar cuál es la cantidad por la que debe aumentarse el número de muertos que se presenta diariamente.

El cuestionamiento le fue presentado hace tres semanas y hasta ahora no lo ha definido, porque no lo conoce o porque muestra que los datos oficiales no tienen nada que ver con la realidad, de modo que no hay bases para declarar que “ya se aplanó la curva”.

Al respecto AMLO habla de que ya se había “domado” la epidemia y al mismo tiempo le advierten de incremento en contagios en Puebla, Morelos y Veracruz, estados gobernados por Morena.

Hay muchos datos contradictorios, destacaron los senadores panistas, de modo que ya no se sabe a quién creerle.

En lógico que si hay contradicciones y cifras que no concuerdan, la confianza de los legisladores y de la sociedad se perderá y no habrá manera de saber cuál es la realidad de la epidemia que enfrenta el país.

LOS PANTEONES PERMANECERÁN CERRADOS DESDE HOY Y HASTA EL 15 DE MAYO. —Ante la necesidad de evitar aglomeraciones y el contacto cercano entre grupos de personas, el gobierno del estado dispuso que los panteones del estado permanecerán cerrados desde este jueves hasta el 15 de mayo, ya que es tradición que la gente acuda a los camposantos a visitar las tumbas de las madres fallecidas.

De esta manera, la policía y otros cuerpos de seguridad impedirán que los deudos ingresen a esos lugares, de modo que se ha hecho público el anuncio respectivo, para evitar que la gente acuda a llevar flores y hacer la limpieza de las tumbas, como es una tradición muy arraigada.

En estos casos, lo que prevalece es la emergencia sanitaria y la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales para evitar que el contagio de coronavirus se extienda aún más en todo el estado, ya que prácticamente todos los municipios cuentan con espacios para sepultar los cuerpos de quienes fallecen, de modo que una parte la debe cubrir el gobierno estatal, especialmente en los de mayor tamaño y tradición, pero también con ayuda de los alcaldes, a los que poco se ha visto en estas actividades de contención de la pandemia.