Exhorta Congreso a la Federación modificar lineamientos del FAIS

Chilpancingo, Gro., Mayo 7.- Diputada y diputados locales exhortaron a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar para que modifiquen los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que permita a los estados y municipios poder direccionar recursos a acciones de prevención y contención del Covid-19, y establecer proyectos de inversión en beneficio de la población que haya perdido su empleo o cerrado su negocio por la pandemia.

Esto a propuesta del Grupo Parlamentario del PRD, que en voz de su coordinador, diputado Bernardo Ortega Jiménez, plantea que las afectaciones económicas por la pandemia del Covid-19 han cambiado las proyecciones de crecimiento del estado y el país.

Señaló que el crecimiento económico tiende a reducir la pobreza y la desigualdad, pero ante esta problemática, habrá repercusiones en la asignación de los recursos, con lo que las personas no podrán desarrollar su verdadero potencial. “En términos simples, si la demanda de trabajo no crece, no puede haber mayor número de empleos o mejores salarios; por lo tanto, no hay forma de que las personas en pobreza puedan salir de esa condición”, remarcó.

Manifestó que la emergencia sanitaria está afectando particularmente a la población en pobreza extrema, y que si bien la cuarentena está encaminada a evitar los contagios, tiene su efecto colateral en la pérdida de empleos y el cierre de negocios pequeños, sobre todo los familiares.

Explicó que los estados y los municipios cuentan con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); sin embargo, están sujetos a los lineamientos publicados el 13 de marzo de este año en el Diario Oficial de la Federación. Esto es, que de acuerdo con el Informe Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las Entidades, esos recursos deberán destinarse a los programas sociales, prioritariamente a la población de zonas indígenas, con alto o muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia,

Agrega que esta circunstancia impide que los municipios puedan reorientar los recursos a la atención de los efectos económicos colaterales de las acciones emprendidas con motivo de la emergencia sanitaria. Ante esto, considera necesario que se modifiquen los lineamientos para la aplicación de los recursos del FISMDF, ampliando el campo de acción no sólo a la población en extrema pobreza, sino que los municipios puedan ejercer los recursos para el mantenimiento del personal, la creación de proyectos de inversión para el apoyo de las unidades médicas, con enseres específicos de combate de la contingencia sanitaria, así como apoyos a micro y pequeños empresarios que acrediten haber sido afectados por la contingencia.

Plantea también que la Secretaría del Bienestar realice un estudio de la situación que se está presentando en los municipios del país, sobre todo los de mayor rezago social, como en Guerrero, y proyecte una modificación a los lineamientos del FAIS que permitan una mayor flexibilidad para la aplicación de los recursos.

También proponen crear una Comisión Especial de Seguimiento a la Modificación de Presupuestos por parte de los Municipios, para ser garantes del gasto y coordinar las modificaciones a sus respectivos presupuestos de egresos, que dé mayor certidumbre jurídica y transparencia en la aplicación de los recursos.

Intervinieron para razonar su voto a favor los diputados Dimna Guadalupe Salgado Apátiga (PRD) y Héctor Apreza Patrón (PRI), y en contra los legisladores Antonio Helguera Jiménez y Norma Otilia Hernández Martínez (Morena).