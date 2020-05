Revista de la Semana

Mi talante es de por si tranquilo, optimista y franco, mismo que me ha permitido llevar una vida sosegada, feliz y, aunque por mi trabajo he tenido que vivir lejos de la familia, en mis ratos libres, siempre encontré refugio en los libros y muchas personas que alejaron de mi la soledad, por lo que hasta la fecha me son ajenos los sentimientos depresivos.

Ahora, estamos viviendo días inéditos. Nunca imaginamos que estaríamos enclaustrados temporalmente, Mi ánimo sigue igual. Con mi familia, ya cumplimos poco más de cinco semanas en este confinamiento y en ningún momento hemos pensado poner un pie fuera de casa.

Cada mañana, al levantarme, después de dar gracias al Creador por permitirme vivir un día más, pienso en todo los que tengo para ocupar las horas y los días por venir.

La amorosa compañía de mi esposa; el afecto y desenvolvimiento de mis hijos; la diligencia y cariño de mi nuera y espontaneidad, genialidad y amor de mis nietas, cubren mágicamente mi día. Afortunadamente ni las niñas han pedido salir. Empiezan y terminan el día rendidas y felices.

El jardín que no sabe de coronavirus, cada mañana, nos ofrece el aroma de las rosas, la majestuosidad del ave del paraíso, la intensidad del pakistaki y el olor del césped húmedo de rocío, nos avivan los sentidos para disfrutar un momento de ocio en el que la naturaleza forma parte de nuestra vida diaria.

Ya lo he dicho, gracias a mis padres, desde mi niñez, me interesé en la lectura. Y es que la lectura no sólo produce felicidad; enseña a hablar y a escribir bien, a pensar con audacia, a fantasear y crea hombres de bien, profesionistas eruditos y ciudadanos críticos, recelosos de las mentiras oficiales, de ese arte supremo del mentir que diariamente esgrimen los políticos. Leer buenos libros es otra manera de vivir, más libre, más optimista, más bella, más auténtica. Tanto leer como escribir me han ayudado a sortear la soledad y los momentos más difíciles.

La música hace cantar, bailar y entusiasma hasta el más entumido. Basta con darle al "play" para conseguir que nuestra realidad se vista de pronto con la calma más serena o con la más alocada energía. Es un paraíso para nuestras ansiedades del día, un refugio para nuestros problemas y una sala privada donde nuestros sentidos disfrutan y nuestro cerebro se activa.

La televisión, por su parte, es un medio de socialización; actúa como fuente de entretenimiento y de aprendizaje; es informativa; desarrolla valores positivos; hay programas para todas las edades, los gustos y capacidades intelectuales; y proporciona un tiempo de unión en la familia.

No hace falta una sala de cine con la pantalla chica. Una película sirve, reconforta, ayuda a entender los problemas, a descifrar el denso muro de la vida cotidiana. Clásicas como Casa Blanca, Lo que el viento se llevó, Ben Hur, Ciudadano Kane, Star Wars o Terminator, no sólo entretienen, sino relajan, reducen el estrés y dejan un buen sabor de boca.

Los modernos artilugios que tantas maravillas guardan; las computadoras que son más que una enciclopedia, los divertidísimos juegos de mesa... Los pensamientos que pienso, los recuerdos que recuerdo, las caminatas que camino... ¿Cómo aburrirse cuando tienes todo eso; cuando te tienes a ti mismo y posees los dones de la fe, de la esperanza, de la confianza, de la amistad y del amor?

Además, este confinamiento nos deja muchas lecciones. En un abrir y cerrar de ojos la pandemia derrumbó nuestra sensación de invulnerabilidad, libertad, protagonismo y dejó en evidencia la falta de liderazgo de los Jefes de Estado; la vida desordenada, desenfrenada y con excesos en el comer, vestir y divertirse, de los ciudadanos, lo que nos debe poner a pensar en lo que realmente importa: el sentido de la vida y nuestro futuro; un futuro sin miedo, sin temores, pisando fuerte.

Muchos ciudadanos en un acto de humildad y humanidad reconfortante, ahora piensa en la familia y en el prójimo. La empatía, un noble gesto de ponerse en los zapatos de otros, emerge como una de las grandes lecciones que ojalá perdure.

El encierro no puede terminar de la noche a la mañana, como asegura el Gobierno, tendrá que ser paulatino. Y cuando salgamos al mundo no volverá a ser el mismo. Esta no es una crisis pasajera. Pocas cosas volverán a su sitio; muchas no serán iguales.

De nada vale el dinero si no hay salud; los humanos somos vulnerables; el virus no respeta estratos sociales; ni las potencias se salvan. El quedarse en casa es el mejor refugio; el mejor consuelo es Dios; la mejor medicina es la oración. La naturaleza, gracias al covid-19, pudo respirar.

Capítulo aparte merecen los médicos, enfermeras y demás de la salud, sin cuyo valor, dedicación y entrega, nos dejarían completamente desprotegidos.

Sólo en los momentos de adversidad aparece la verdadera grandeza de los hombres.