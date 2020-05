Epidemia por Covid-19 se hace cada vez más lenta: López-Gatell

Ciudad de México, Mayo 6.- México logró aplanar la curva de contagios del Covid-19, aseguró la Secretaría de Salud Federal en más de un 50 por ciento.



De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell la Jornada Nacional de Sana Distancia contribuyó ampliamente a poder "aplanar" la intensidad de los contagios en el país entre un 60 a 75 por ciento.



En consecuencia, el funcionario destacó que el número de contagios es menor a los que se hubieran presentado si es que no se hubieran aplicado las distintas medidas restrictivas en la población.



"Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana, exactamente plana no querría decir no tenemos una epidemia, lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Distancia habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo" explicó a los representantes de los medios de comunicación.



"Hemos reducido cerca del 60 al 75 por ciento de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones" agregó.



López-Gatell puntualizó que al iniciar la epidemia se registró una duplicación de casos cada dos días.



Posteriormente en los primeros cuatro a cinco días se alcanzaron los primeros en casos y luego se observó un cambio drástico en la curva.



"Empezamos a tener duplicaciones cada cinco días y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días, es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva" sostuvo el subsecretario al respaldar sus consideraciones en una gráfica de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido publicada en un sitio de internet y que refiere la progresión de la enfermedad en el mundo.

Antes de concluir su exposición en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el subsecretario alertó sobre un número importante de personas que mueren poco tiempo después de que ingresan a un nosocomio y que probablemente fueron contagiadas de Covid-19.



No obstante, debido al estado tan grave de su salud ni siquiera da oportunidad de intubarlas porque "llegan demasiado tarde al hospital".