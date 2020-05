Rubén Mora Tapia, técnico más ganador con 7 Campeonatos Estatales de Edad Libre

Iguala, Gro., Mayo 6.- El reloj marcaba las 12:00 horas en la ciudad de Chilpancingo, la llegada a uno de los barrios populares de la capital guerrerense tiene como inquilino a Rubén Mora Tapia, jugador de gran calidad en sus años de juventud, enérgico y perspicaz como entrenador en cada uno de los selectivos que dirigió.

Rodeado de su familia previo a hablar con Diario 21 y teniendo como testigo también a Juan Antonio Guevara Campillo, arrancó con un recuerdo que lo hizo suspirar, “mi vida en el futbol la empecé jugando en las calles de Chilpancingo, desde chico me gustó practicarlo”.

Su voz grave resalta en su hogar en cada palabra que comenta y en 25 minutos habló de todo en una labor que tuvo poco más de 30 años en los estatales de futbol de Edad Libre. Desde muy joven fue apasionado y habló sobre los equipos donde militó. “A los 14 o 16 años empecé con clubes, muy chico representé a la Universidad Gris (UAG), también jugué en el Inter Hilton, entre otros conjuntos de la capital”.

LLEGÓ LA OPORTUNIDAD

Desde muy joven le vieron cualidades para dirigir a la Selección de Chilpancingo en los Estatales Sub-23, la oportunidad no tardó y llegó en 1971. “Mi vida en la dirección técnica del futbol se inicia en el CREA, el señor Arce Mío López Moctezuma me dice Rubén te quiero dar la Selección de Chilpancingo, yo estaba muy joven, a los que iba a dirigir eran prácticamente los de mi generación, mi primer torneo fue en Atoyac en 1971, mis amigos se me quedaban viendo por el brinco que había dado, pero ahora estaba del otro lado y tenía que empezar”.

Para ser técnico se tiene que trabajar en todos los aspectos y comenzó por convencerlos de que podían dar mucho en la cancha. “Mi primera labor al frente de ellos fue platicar con cada uno, primero era convencerlos que el deporte es una guía de vida y hacerlos hombres de bien”.

SE GESTE LA MEJOR GENERACIÓN DE CHILPANCINGO

Pasado algunos años de su debut el trabajo con la Liga de Chilpancingo le dio frutos muy rápido. “En la década de los 70s una de las generaciones más exitosas comenzó a madurar, primero fueron campeones juveniles Sub-21 en Acapulco; para 1975 ya al frente de la Selección de Edad Libre se ganó el estatal, en 1976 fue César Bello al frente y ganaron, para 1977 volvimos a ser campeones en Iguala”.

LE SALIERON ALAS CON LA UNIVERSIDAD

Tras su logró con la Selección de Chilpancingo recibe el llamado para dirigir a la Universidad Autónoma de Guerrero. “Al poco tiempo de estos logros me llaman de la Universidad Autónoma de Guerrero, el rector quería ser campeón, le dije vamos a ver con qué material contamos, al ir a la cancha me encuentro con muchos jugadores que yo había dirigido tiempo atrás, eran estudiantes y tuvieron toda la disposición para representar a la universidad”.

Tras aceptar dirigir y hablar con los chavos empezó con su programa para buscar llegar al éxito. “Mi programa era ir a correr a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde era futbol, mi primer estatal al frente de la Universidad fue en Tierra Caliente 1980, en horarios súper difíciles para jugar, el equipo iba bien preparado en todos los aspectos y lo logramos gracias a Dios”.

UN DETALLE QUE CASI LO DEJA FUERA

La historia al frente de la selección parecía ir bien pero no fue así, recuerda una anécdota que por poco y lo deja fuera de las “águilas”. “En ese estatal arrancamos con un empate frente a Taxco que era el campeón y empatamos con el local, ese día por la noche me llaman, era el profe Antonio Cansino junto con el director del Deporte, me piden las fichas de los jugadores”.

“Mi sorpresa fue que me quitan de la selección, fue difícil pero ya me habían dejado fuera por esos resultados, ellos iban a dirigir la selección, yo no dije más, comencé a juntar mis cosas para irme, en ese lapso el periodista Juan Antonio Guevara Campillo habló con ellos, los convenció y regresaron a verme, me pidieron que regresara, los voltee a ver diciéndoles no se vuelvan a meter, los resultados se dieron y gracias a dios fuimos campeones”.

LOS TÍTULOS SIGUIERON LLEGANDO CON LA UNIVERSIDAD

“En las ediciones de la temporada 1981 en Chilpancingo fuimos campeones con la UAG una vez más, para 1982 se celebró en Chilpancingo otra vez y empatamos en puntos con Tierra Caliente, para decidir al campeón nos dieron a elegir una sede para jugar el duelo final y fue en Iguala, ganamos el partido en penales muy cerrados”.

A UN PASO DEL CAMPEONATO NACIONAL

En 1986 la Universidad se quedó cerca del campeonato nacional, pero el futbol fue muy caprichoso. “En la edición de 1986 jugando en Taxco fuimos campeones estatales, ganamos el prenacional y en el nacional jugado en Chiapas perdimos la final ante Veracruz por 2-1, en ese duelo jugamos bien, tuvimos una serie de errores en el duelo final que nos costaron caer ante Veracruz”.

SE ALEJA Y REGRESÓ PARA GUIAR A LA UNIVERSIDAD A LA CORONA

Sus años en la década de los 80s terminaron y fue hasta el 2005 cuando volvió a ser llamado para dirigir a los “universitarios”. “Después de 1986, dirigí algunos años más y me alejé de la selección “universitaria”, me retiré un poquito, le dieron la selección a otra gente, el tiempo pasó y volví a regresar a la selección de la UAG en el 2006, esa generación llevó un proceso, nos dio para ganar un campeonato en el 2007 aquí en Chilpancingo y el subcampeonato en la edición de Iguala 2008”.

ANHELA QUE REGRESEN ESOS TIEMPOS DE LOS ESTATALES

Previo a finalizar la charla, Rubén Mora dijo que desea que el futbol de Guerrero se una otra vez para que regresen esos torneos estatales que tanto hicieron vibrar a la afición. “Los estatales de Edad Libre fueron una cosa maravillosa, fue la época de oro en el futbol de Guerrero, hubo mucho jugador de talla profesional, surgió mucho jugador bueno de los municipios que participaban y la Universidad, ojalá y algún día se organizara algo para recordar esos tiempos, el futbol guerrerense debe volver a organizarse para tener esos niveles que tuvo este futbol, la gente recuerda mucho esos torneos, ojalá y esos tiempos vuelvan para recordar todo lo que vivimos, yo nací para futbol, mi vida es el futbol”, finalizó.