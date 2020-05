Cierran mercado “Adrián Castrejón” con Guardia Nacional y policías

Iguala, Guerrero, Mayo 5.- Con la participación de elementos de la Guardia Nacional, de la Policía estatal y municipal, este lunes a las 2 de la tarde se cerró el Mercado Municipal “Adrián Castrejón” como medida para evitar la propagación del coronavirus y contenerlo, pues dicho centro de abasto popular es considerado un foco rojo por el alto número de personas que se han contaminado.

Desde las 8 de la mañana, personal de Salud Municipal, Reglamentos, de la Administración del Mercado y elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo el cierre de todos los accesos laterales del mercado. Asímismo, se abrieron solamente como entradas las dos puertas del estacionamiento por la parte de las calles Altamirano y Galeana.



Ahí, apoyados por jóvenes becarios del programa Jovenes Construyendo el Futuro y elementos de la Policía Municipal, así como del estado se apostaron en las entradas para contener el ingreso de varones, pues este lunes correspondió solamente a las mujeres poder ir a hacer sus compras, por lo que se invitó a los hombres de manera amable a no ingresar, además no se permitió el acceso a personas que no llevaran cubrebocas.



A pesar de la resistencia de algunos hombres y de los propios comerciantes, la mayoría acató las disposiciones del gobierno de que se cerraran algunos negocios no esenciales y permanecen abiertos todos aquellos donde se expenden productos de la canasta básica, donde podrán hacer sus compras los consumidores de 6 de la mañana a 2 de la tarde.



El director de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud municipal, Obdulio Zaragoza García, señaló que durante esta semana se va a estar trabajando de esta manera y al final se realizará un recuento de los pormenores que se registraron y un análisis acerca de si se mantiene o se cambia la estrategia de contención del coronavirus.



Reconoció que todo esto genera incomodidad pero es en beneficio de todos, tanto de los locatarios del Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, como de los consumidores y hasta para el personal del ayuntamiento que es el que está realizando estas actividades.