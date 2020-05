Palabrerío

Para acabarla de amolar: el coronavirus.

Pablo es un empleado muy mal pagado, como la inmensa mayoría de los trabajadores del país. Despierta a las cinco de la mañana pero no abre sus ojos, piensa en la aridez de su vida, en el techo de láminas de cartón de su vivienda, frágil como su esperanza por alcanzar mejores niveles de vida. Lentamente le invade la pesadez de su miseria, quiere seguir durmiendo pero es imposible, el hambre que nunca puede satisfacer en su mínima exigencia es mayor que su sueño. Abre sus ojos y el cuadro que se presenta ante su vista le causa pavor, en su condición es imposible vivir, por lo que tiene que conformarse simplemente con existir, al igual que su esposa y su hijo de un año que conforman su familia.

Que pinche vida tan cabrona, solía decir hace algunos años a manera de desahogo irreflexivo, cuando no tenía conciencia de lo que realmente era la miseria, el sueldo mínimo sólo alcanza para no morirse de hambre. ¿Qué es la miseria? Se pregunta. No lo sabe, pero entiende que la miseria y la infelicidad van juntas. Una vez leyó que la felicidad es obtener satisfacción plena, si es así, Pablo y todos los que pertenecen a su insuperable clase social más que baja, difícilmente serán felices, porque están muy lejos de poder alcanzar alguna satisfacción plena.

Su existencia fragmentaria es como un acertijo sin solución, por tantas promesas recibidas de boca de los políticos de izquierda y de derecha, y después nada, los del poder a agarrar a manos llenas el dinero del erario para sus fines particulares, y los pobres y los más que pobres, esos de la pobreza extrema, a seguir igual, simplemente sobreviviendo.

Otra vez a volver a caminar en las tinieblas del desconsuelo, porque las promesas en campaña nunca se cumplen, porque para los políticos como persona el no existe, es solamente un votante, alguien que difícilmente llegará a ser algo más que un dato estadístico. A Pablo no le complacen los eventos sociales que organiza el gobierno municipal, por eso le llaman amargado, loco, pesimista, todo por aspirar a una vida mejor que se podría tener si los políticos no se dieran tantos lujos e hicieran tantos gastos superfluos con el dinero del pueblo. No más sueños ingenuos, no más anhelos edulcorados, porque la realidad es como un balde de agua helada recibido en el rostro sin contemplación alguna. Más ahora con la pandemia del coronavirus, que ha venido a desenmascarar a los políticos, que en su gran mayoría están cobrando sus jugosos sueldos en la comodidad de sus casas, ahora no andan como debieran, casa por casa para saber qué necesitan sus representados, no lo hacen como lo hicieron en la campaña electoral, porque ahora no necesitan del pueblo, así que se mantienen agazapados en sus viviendas, esperando el año próximo para salir a cosechar el voto de los sobrevivientes a la pandemia.

Mientras tanto, la vida descarnada sigue ahí afuera, dura y cruel, esperando que miles, al igual que Pablo, comiencen su rutina miserable de cada día, jugando a la ruleta rusa porque no les alcanza el dinero para comprar un cubrebocas diario.

Hasta el próximo martes estimado lector.