Calles y comercios de la ciudad lucen semivacíos ante contingencia

Iguala, Guerrero, Mayo 4.- Salvo en el mercdo municipal, la ciudad de Iguala de la Independencia, conocida como Cuna de la Bandera Nacional, luce semivacía. Sus calles y sus comercios están casi sin movimiento. La mayoría está adoptando la medida de “Quédate en casa” para cumplir con las medidas sanitarias que buscan evitar los contagios del coronavirus.



En un recorrido hecho por Diario 21, registró negocios abiertos y cerrados. Los que abren a diario mantienen una señalización de su “sana distancia”. Los de la comida solo ofrecen alimentos para llevar.



La “sana distancia” impuesta por las autoridades de la Federación, estado y municipio, la han empezado a cumplir. El uso de cubrebocas, lo porta ya una mayoría, aunque hay algunos que aseguran que es una política del gobierno que quiere acabar con la sobrepoblación, liberando un virus.



El señor Román García asegura que él vacunándose con la “sangre de Cristo”, con eso le basta, sin embargo, también dice, que por las dudas también se protege y se asegura que su sistema inmunológico se fortalezca.



El licenciado Juan Rodolfo Martínez Rivera, asegura que él sale cuando tiene algunos asuntos pendientes con la gente y que para protegerse toma tes de manzanilla con diente de león, que encuentra en las yerberías.



Un vendedor de raspados, que se reservó su nombre, dijo que él sale todos los días, porque va al día: si no trabajo qué come mi familia, si tuviera una forma de subsistir, yo me quedaba en casa. Hay temor y miedo, pero qué le hacemos, de algo tenemos que comer”.



Esa situación hace que algunos tengan que salir, aunque también hay otros que no les importa protegerse y se les ve caminando sin cubrebocas, aunque una mayoría ha empezado a hacer conciencia de que las cosas van en serio, tras la muerte de gente conocida de Iguala, que ha muerto por Covid-19.