¿A dónde quiere ir el maestro?

El periodista Salvador García Soto, en su artículo PORFIRIO y AMLO ¿ruptura o distancia?, comentó que el diputado Muñoz Ledo se volvió una voz incómoda y crítica para el proyecto lopezobradorista: “Una voz que, aunque respeta a López Obrador (a éste) cada vez le suena más parecida a la de sus adversarios y menos cercana a sus afectos”. Tan duro y distante estarán viendo a Porfirio que, la fuente (informativa) de Palacio Nacional, decía entre broma y en serio: “Primero le puso la banda presidencial y hoy parece que ya quiere quitársela”.

En otro párrafo, García Soto recuerda: “Porfirio siempre termina cuestionando y confrontando lo que no le gusta o le parece de los proyectos políticos en los que ha participado durante toda su vida y a fuerza de decir lo que piensa y no quedarse callado termina a veces distanciado, alejado o de plano en rompimientos; lo hizo en su momento con el PRI, enseguida con el PRD y también lo repitió con Vicente Fox”. Hoy, señala el articulista, el legislador de Morena “es la voz más autocrítica de la 4T y sus duros cuestionamientos a la iniciativa de Ley Federal de Presupuesto, terminó (dicen) de dañar el aprecio y reconocimiento que el presidente le tenía”. Ciertamente, existe esta percepción dentro y fuera de la fracción parlamentaria como también claridad en torno a la extensa trayectoria construida con acercamientos y rupturas. Inteligencia, capacidad y habilidad de Muñoz Ledo, lo han conservado en los balcones del poder y en las primeras filas de los partidos de oposición política.

Un dato elocuente registré en el 2000. Mi colaboración del lunes 14 de junio de ese año, la titulé VOTO UTIL Y VOTO DEL MIEDO. Después de opinar sobre el efecto que causaría la configuración de un escenario de incertidumbre para derrotar al adversario, escribí que Vicente Fox llamaba a sufragar por la Alianza por el Cambio y Cuauhtémoc Cárdenas lo hacía por la Alianza por México; coincidían en que para que el voto sirviera para algo y no favoreciera al PRI, que sería un desperdicio votar por Manuel Camacho Solís, Gilberto Rincón Gallardo o Porfirio Muñoz Ledo; éste, incluso, señalé entonces, había declinado a favor de Fox. Y luego, lo estimularon nombrándolo embajador. Finalmente, nos recuerda García Soto, se distanció y rompió. Pues sí; al margen de méritos y reconocimientos, esta es parte de la historia personal de nuestro ilustre Porfirio Muñoz Ledo.

¿A dónde va o quiere ir ahora el maestro de la política? Nadie sabe, pero sin duda ya no está a gusto en Morena y tampoco le gusta el estilo del presidente. No es cosa de la edad. Así ha sido. Llega donde quiere, pero no para quedarse. Y en cálculos y decisiones políticas se pinta solo. Además, estamos justamente en el tiempo de preparación del terreno con todos los insumos para lograr la mejor cosecha electoral en el 2021. El ruido que escuchamos no es casual. A pesar del aislamiento social impuesto por la pandemia, ésta más bien ha estado siendo aprovechada. Los “demócratas” para exhibir el autoritarismo y las terquedades y, los que se sienten expertos, “ilustrando las mentiras e ineptitudes oficiales”. Avezados e interesados unos y otros, no pueden dar ni darse el lujo de una tregua. El tiempo los apremia

Espero que, el distinguido Porfirio Muñoz Ledo, no juegue con el capital político que tiene. Que aguante y permanezca donde está; tiene suficiente experiencia para procesar contradicciones y asimilarlas. Que, en el ocaso de su afortunada longevidad, no tenga impulsos de patear lo que construyó corriendo riesgos y dificultades comprensibles. Que, ojalá, no mire como opción de aterrizaje a Movimiento Ciudadano para formar parte del Consejo Consultivo Pensando en México, de ese partido, reclutado por Dante Delgado. ¿Por qué con MC? Fácil, porque no lo veo haciendo política como independiente, de vuelta al PRI o al PRD o colaborando, otra vez, con el PAN.

Según reportaje de Álvaro Delgado (Proceso, No. 2269, 20 de abril) el proyecto político-electoral de MC incluye acercamientos con personajes como el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. Uno de los principales articuladores, Salomón Chertorivski Woldelberg, fue coordinador de Propuesta y Programa de Gobierno de la campaña de Ricardo Anaya y secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Miguel Ángel Macera. Fue también director del Seguro Popular y secretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón. Para el caso, ha reclutado al Consejo Consultivo de MC y para los pronunciamientos que emite a personajes antagónicos a López Obrador: Enrique Krauze, el exsecretario de Salud José Narro, el excanciller Jorge G. Castañeda, a los exconsejeros electorales Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y José Woldelberg, su tío. Originalmente, cuando este Consejo fue presentado en mayo de 2019, dice Álvaro Delgado, sumó a Mauricio Merino, Jacqueline Peschar y las excandidatas presidenciales Cecilia Soto y Patricia Mercado.

La pluralidad como puede verse es notable; empero, el punto de convergencia, que une a todos ellos, con la dudosa salvedad del Ing. Cárdenas, es la contrariedad hacia AMLO. Por esta razón, creo que el partido de Dante, pudiera atraer al respetable Porfirio. No soy quien para impedirlo. Sin embargo, si deserta y hace equipo con los mencionados, no será para ayudar a la 4T desde fuera.