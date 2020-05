Educando con Valores

En nuestro actual contexto, inesperado y difícil de transitar, son muchas las situaciones vividas y cambiantes, por lo que en ocasiones nos encontramos con escenarios que nos llevan a tener emociones que se escapan de nuestro control. Por ello, es fundamental que, al igual que cuidemos la alimentación y el estado físico, pero también, que prestemos atención a la salud mental, ya que trabajando y atendiendo este importante aspecto, se pueden generar pensamientos positivos, lo que mucho hace falta. Según especialistas, la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, y afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con las y los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez.

Ahora bien, este periodo de cuarentena conlleva algunas posibles complicaciones para nuestra salud mental, pues aunque no se puede comparar con ninguna situación vivida con anterioridad, sí se sabe que en periodos de aislamiento son frecuentes reacciones de estrés, ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, confusión, miedo, culpa. En algunos casos, esto puede llevar a insomnio, dificultades de concentración, pérdida de eficacia en el trabajo y, a largo plazo, a síntomas de depresión y estrés postraumático, ya que, como lo aportó José Guillermo Fouce, vocal de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Psicología (COP) de Madrid, “supone un cambio vital radical en nuestros hábitos y costumbres y nos exige readaptar el que es uno de nuestros principales recursos: el apoyo social o las relaciones con otros. Así que habrá desajustes”. Más allá del estrés agudo y la ansiedad, las y los psicólogos dicen que el encierro está comenzando a desencadenar problemas más profundos, que incluyen depresión y trastornos compulsivos. La pandemia de coronavirus no solo ha amenazado la salud física de millones, sino que también ha causado estragos en el bienestar emocional y mental de las personas en todo el mundo. Los sentimientos de ansiedad, impotencia y dolor están aumentando a medida que las personas se enfrentan a un futuro cada vez más incierto, y una gran cantidad han sido afectados/as por pérdidas, ya sea de su trabajo, financieras… y en los casos más graves y tristes, la pérdida de algún miembro de su familia o amistades. Un ejemplo muy claro se genera a través de una encuesta a 52,730 personas de China, Hong Kong, Macao y Taiwán, realizada por psiquiatras del Centro de Salud Mental de Shanghai, entre el 31 de enero y el 10 de febrero, sobre cómo la población se enfrentó durante el brote de COVID-19, y que encontró que casi el 35% de los encuestados/as experimentaron angustia psicológica.

Sin duda, a cada persona nos afectará en función de muchos factores individuales, y del modo en que cada cual pueda afrontar situaciones de estrés, soledad, angustia y pérdida: no será lo mismo estar confinado con un familiar enfermo/a, que estando todos sanos/as, hacerlo con niños/as y/o adolescentes, o con alguna/a persona más, que en soledad, trabajar a diario o no tener nada que hacer. Tampoco será igual para una persona que ha tenido dificultades psicológicas previas, que tiende a notar ansiedad en espacios cerrados o que gestiona sus emociones difíciles saliendo al exterior. La salud mental y las reacciones que aparezcan también dependerán de otros factores, como la duración de la cuarentena, si es población de riesgo o se cuenta con provisiones o acceso a medicinas y servicios sanitarios. También influirá, sin duda, la situación económica y laboral que estemos atravesando.

Las y los expertos insisten: si durante este tiempo no nos dejamos llevar por la ansiedad y el temor, nos mantenemos activos/as y nos replanteamos lo que es verdaderamente valioso, saldremos psicológicamente reforzados/as. Con esa visión, la psicóloga Marisa Páez Blarrina resume algunos consejos generales: a) Manejo de la información: Es importante estar informados/as, pero no “atiborrarnos” leyendo y creyendo absolutamente todo lo que se publica, pues puede ser muy angustiante, nos puede saturar y bloquear emocionalmente; b) Higiene personal: Hay que cuidar el cuerpo, mantener la higiene y el arreglo personal, es importante verse aseado/a y cuidar nuestra buena presencia; c) Practicar ejercicio: Es necesario mantenerse activos, hacer estiramientos musculares y seguir una tabla de ejercicios físicos, aprovechando la cantidad de recursos que se están ofreciendo por la red, e inclusive unirse a una red de personas que se ha sumado al mismo tipo de entrenamiento, lo que puede ser muy motivante; d) Seguir una dieta óptima: Se debe cuidar, en lo posible, la alimentación, parar y darse un tiempo exclusivo para cocinar y comer de forma saludable; e) Higiene del sueño: Es fundamental fijar horas para levantarnos y para dormir, incluso cuando no se necesite seguir un ritmo en particular, y en caso de notar dificultades para conciliar el sueño, se debe disminuir el uso de bebidas excitantes y tabaco, así como el consumo de información, especialmente a partir de la tarde, y en cambio, dedicarse a actividades placenteras, reconfortantes y que sean útiles para relajarse; f) Mantenerse activo/a en nuestros objetivos: La ruptura con nuestras actividades cotidianas es otra fuente de estrés, de ansiedad, de desconcierto y desorganización, por ello, es imperativo poner en marcha la creatividad y pensar en nuevos modos de hacer nuestro día a día, fructífero; g) Conexión social: Es preciso mantenerse conectados/as emocionalmente y cuidar nuestras relaciones en estos días, resultando básicas las nuevas tecnologías, como las videollamadas; h) Gestión de nuestras emociones: En este periodo es absolutamente normal que las personas estemos agobiadas, ansiosas, irritables, desconcertadas, confusas, tristes o preocupadas, y debemos entender que hay nada malo en esto, lo anormal sería que a lo largo del día no nos visitaran pensamientos dolorosos o temores sobre lo que está sucediendo, pero debemos aprender a lidiar con estas emociones, y fortalecer, a través de ellas, nuestro carácter.

En lo personal, segura estoy de que todo pasa por algo, que Dios no nos suelta de su mano y he podido, -debido a un cambio reciente en mi entorno laboral-, transitar de rutinas con sobrecarga laboral, siempre contrarreloj, entregada a obligaciones e intentando ser productiva al máximo, a tener tiempo para disfrutar a mis hijos/as, reflexionar y atender las labores de casa, con un panorama financiero distinto, pero que no me impide tratar de aprovechar al máximo lo positivo de esta situación.

Por último, y basándonos en lo aportado por Wolfberg, en cuanto a que la ansiedad es una sensación subjetiva de temor a una amenaza y una de las principales causas de la ansiedad es la amenaza de separación de seres queridos y la soledad, recordemos que la incertidumbre en cuanto a la falta de protección y de control la podemos atenuar con dos medidas básicas: controlando las medidas de cuidado que proveen de la seguridad de estar haciendo lo propio para evitar contagios, y reforzar los lazos cercanos con personas con las que contamos como una base segura, en las que confiamos y a las que amamos, lo que no sólo ayudará en nuestra actual situación, sino que aportará mucho en nuestro enriquecimiento personal.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]