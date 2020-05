Refuerzan medidas de prevención para evitar riesgos de contagio, en Cocula

Cocula, Gro., Mayo 1.- Ante el problema serio que se vive por el crecimiento de la pandemia del coronavirus en el país y en el estado de Guerrero, desde el miércoles, el gobierno municipal de Cocula nuevamente redobló sus medidas de prevención para evitar riesgos de contagio entre la ciudadanía, por lo que con ayuda de un tractor adaptado, se realizó la sanitización en calles de la cabecera municipal.

El Ayuntamiento de Cocula que encabeza el alcalde Carlos Alberto Duarte Bahena, ha sido muy puntual en todas las medidas preventivas que mandatan los gobiernos federal y estatal para evitar riesgos de contagio entre la gente, por lo que es de suma importancia para el actual gobierno municipal evitar que se registren casos en el municipio, a excepción del que se dio de una persona proveniente de Estados Unidos a principios de este mes.

Por ello, no han bajado la guardia en las medidas de prevención y son innumerables las acciones que se han realizado diariamente en todo el municipio para evitar riesgos de contagio y no afecte a la ciudadanía esta emergencia sanitaria global que se vive, además de los constantes llamados para que la ciudadanía se quede en su casa, si no tiene necesidad de salir, exhorto que hacen también a diario los gobiernos federal y estatal para reducir la movilidad de las personas y se aplane la curva de infecciones.

Este martes, se dio seguimiento a la entrega de cubrebocas y gel antibacterial para la ciudadanía que lo necesite, una medida para que quien tenga que salir de su hogar, a trabajar o de compras, lo porte como medida preventiva. Además de que este miércoles por la tarde-noche se realizó nuevamente la sanitización de calles en Cocula para reducir riesgos de contagio.