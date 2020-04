Supervisa Transportes que conductores del servicio público porten cubrebocas

Iguala, Guerrero, Abril 29.- Luego de que se anunciara el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público en Iguala, la Delegación de Transportes y Vialidad en la Zona Norte realizó una supervisión en diferentes puntos de la ciudad, con la finalidad de detectar y asimismo recordar a los trabajadores del volante que usen el cubrebocas y tengan gel antibacterial para evitar contagios de coronavirus.



En entrevsita, el delgado regional, Nahúm Rebolledo Torres, informó que la salud de los usuarios y del propio chofer es importante, por lo que debe portar el cubrebocas, ante la emergencia sanitaria y los contagios de Covid-19 que han aumentado en el municipio.

Dijo que aquellos choferes que no cumplen con esta disposición, se le quita la placa y si reincide se le multa conforme al salario mínimo, ya que son medidas de salud que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos, por lo que al ser sancionados, se espera que los choferes respeten y no reincidan en esta acción.



Indicó que através de de los líderes de las organizaciones y de la misma Delegación, se ha informado sobre el uso del cubrebocas, así como traer gel antibacterial para aplicar a los usuarios y desinfectar el pasamanos de manera frecuente, tanto para urvans y taxis.

Rebolledo Torres dijo que la intención de la Delegación de Transportes no es de ninguna menra afectar la economía de los choferes, sino de hacer conciencia de que muchas personas se pueden contagiar de Covid-19 si no se acatan las recomendaciones de la Secretaría de Salud, así como del gobierno municipal.



Reconoció que aunque no se ha determinado una sanción por no usar cubrebocas, se analizará y se espera información por parte de la dirección estatal de Transporte, porque son medidas que no están contempladas en su reglamento, pero que ante la situación de la pandemia se ven obligados a sancionar para que el chofer acate las recomendaciones.

Por último comentó, que así como el chofer, los usuarios también deben portar su cubrebocas, y si no, no podrán subir a la unidad y en caso de que un supervisor vea que el chofer trae gente sin cubrebocas será multado, “es por ello que el llamado y la recomendación se hace a tiempo para que después no se quejen los trabajadores del volante de que se está abusado ante esta crisis”.



Pidió a los líderes transportistas que no aboguen por los infraccionados ya que no se permitará este tipo de ayudas y la ley se aplicará a todos por igual.



Durante la verificación, se observó que sólo 3 trabajadores del volante no traían cubrebocas, por lo cual se procedió a quitarles la placa de la unidad y se les regresará hasta que se presenten en la oficina con cubrebocas y gel antibacterial.