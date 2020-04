Revista de la Semana

Es inútil tratar de razonar con un necio para quitarle sus prejuicios: no le entran por la vía de la razón, tampoco por el camino del convencimiento. Una persona necia como Andrés Manuel López Obrador es frustrante, digas lo que digas, siempre tiene algo que decir para negar tus argumentos. Por eso no hay que cejar, ni dejar que nos arrastre su soberbia.

Sin duda que quien ideó aquel slogan, tenía razón: AMLO ES UN PELIGRO PARA MÉXICO. Mario Vargas LLosa nos lo advirtió. Y ya lo hemos dicho en esta columna Obrador no sabe gobernar.

El gobierno federal no tiene ni idea de qué hacer ante la crisis de falta de gobernabilidad, una economía por los suelos, en salud peor que peor, educación un desastre absoluto, inseguridad en los niveles más altos de que se tenga memoria y es que el Presidente ni ve ni oye y ni entiende. No se sienta a gobernar, sino lo único que lo mueve es "predicar" para mantener a su grey.

Y mis señalamientos tienen fundamento. El pasado sábado 25 en un video que circuló por las redes sociales presentó un decálogo anunciando medidas para apoyar a la clase acomodada y el punto 4 dice: "Proveer un verdadero Estado de Derecho". Es decir, INCONSCIENTEMENTE ESTA RECONOCIENDO QUE en México NO HAY ESTADO DE DERECHO y por eso la va a "proveer".

No hay día en que López Obrador no incurra en mentiras, engaños, ocurrencias e ilegalidades. Apenas atina a dar palos de ciego a diestra y siniestra, y sigue afirmando que "vamos bien".

Voy a referirme a tres temas desarrollados el martes 22 de este mes. Ese día, no fue un buen día para Obrador; se le vio descontrolado, extraviado frente a una pandemia que hace añicos a la 4T.

En la mañanera presentó un plan para enfrentar la pandemia; el plan se resume en una palabra: austeridad. En el anuncia la reducción hasta de un 25 por ciento en los salarios de los funcionarios; de subdirectores para arriba; tampoco tendrán aguinaldo ni prestaciones. Desde luego, esta medida es ilegal, pues el aguinaldo y las prestaciones son sagrados por ley y un Decreto no puede estar por encima de la ley.

También dispone la eliminación de diez subsecretarías, dejar de rentar edificios, bodegas, vehículos y otros inmuebles. Pero los subsecretarios seguirán con sus mismas percepciones. Esta medida también es incongruente: la desaparición de la no desaparición de subsecretarías. Al personal que trabaja en los edificios que se van a dejar de rentar lo van a mandar a su casa con sueldos pagados? Y, lo que guardan las bodegas irá a parar al basurero?

El mismo documento señala que va a crear dos millones de nuevos empleos. ¿Le creemos? cuando su Secretaria del Trabajo declaró que en marzo se perdieron más de 300 mil empleos y Canacintra anunció que a fines de abril se habrán perdido más de un millón de empleos.

Eso sí, afirma el Decreto, se mantendrán los 38 programas socioclientelares del gobierno federal, entre los que destacan: Dos Bocas, Tren Maya y aeropuerto de Santa Lucía.

Los informes y las estadísticas no mienten. Antes del Covid-19 no había crecimiento económico. Tampoco desde que López Obrador llegó a Palacio. En su primer año de gobierno se contrajo el PIB a 0.1 por ciento. Para fin de año los pronósticos son para llorar: una caída entre el 5 y el 10 por ciento del PIB, según el Fondo Monetario Internacional y el BID.

Otra parte de la mañanera la dedicó a hostigar durante una hora a medios y periodistas que lo han criticado. El tono de AMLO preocupa porque estigmatiza, divide y miente. Lo que molesta al Presidente es que los periodistas no lo elogian ni aplauden sus discursos y prácticas.

El tercer tema: La fase 3. Ese mismo día, sorpresivamente, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell declaró la Fase 3 de la emergencia sanitaria. Ni él ni ningún otro funcionario anunciaron nuevas medidas. Más que Fase 3, parece que estamos viviendo una Fase 2 con nuevo nombre y un reconocimiento de que "estamos en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y hospitalizaciones", cosa que ya sabíamos.

El gobierno federal no ha tomado medidas urgentes. En los aeropuertos y aduanas todos pueden pasar como Pedro por su casa. Mejor algunos Gobernadores y Ayuntamientos están tomando medidas más estrictas. Los pobladores de Tepoztlán han sido unidos y hoy lo están demostrando una vez más. No puede entrar al pueblo nadie si no vive ahí. Y las 24 horas vigilan las entradas. En Guerrero, también 99 comunidades están haciendo lo mismo.

El daño, sobre todo el económico, será mayor que en los países que están preparando medidas contracíclicas, las cuales han sido descartadas aquí por el gobierno.

Ante esta situación, ya lo he dicho, es la sociedad, cada uno de los ciudadanos conscientes los que debemos responsabilizarnos: #QuedarnosEn Casa, olvidarnos de fiestas y prever lo que vamos hacer y cómo podremos apoyar a nuestros prójimos, cuando este confinamiento termine.