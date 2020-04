Hijo de fallecido en vía pública asegura que su papá tenía síntomas de Covid-19

Iguala, Guerrero, Abril 28.- "Mi nombre es Jorge y mi papá murió de coronavirus, me piden 18 mil pesos para que me lo entreguen y no los tengo", dijo el hijo del señor que se debatía entre la vida y la muerte el día domingo en el Periférico de Iguala, a la altura de la colonia 24 de Febrero.



Como se recordará la noche del domingo, se reportó que un señor se encontraba tirado en el Periférico de Iguala, con problemas respiratorios y síntomas de Covid-19 por lo que fue trasladado al Hospital General de esta ciudad de Iguala, donde más tarde perdiera la vida.



Aún sabiendo que arriesga su vida por los actos de discriminación, este lunes su hijo difundió un video en el que pide ayuda y llama a la gente a quedarse en casa.



Aunque el resultado de la prueba a Covid-19, aún no llega, por los síntomas él tiene la seguridad de que la muerte de su padre fue por ese virus "lamentablemente el no quiso entender, no se quiso quedar en su casa y ya está muerto, quédense en su casa", finalizó.