Averígüelo Vargas

En Guerrero, el gobierno de Héctor Astudillo está dedicado a combatir y frenar la pandemia del coronavirus, que no ha dejado de crecer, en parte, porque hay grupos de la sociedad que insisten en no observar las recomendaciones oficiales de no salir a la calle, más que en casos muy necesarios, y de usar cubrebocas cuando tengan que hacerlo.

Los que se mantienen como potenciales centros de contagio masivo son los mercados públicos, porque ni locatarios ni visitantes o compradores cumplen las especificaciones básicas de protección, y con exceso de confianza no justificado, se reúnen sin limitar la cercanía ni el trato entre las personas que intercambian monedas, billetes y mercancía.

Por eso el mandatario estatal, HAF, y el secretario de Salud; Carlos de la Peña, insisten en que deben extremarse las precauciones, para evitar que siga creciendo la curva de los infectados por ese padecimiento, que puede llegar a ser grave en personas mayores de edad y en quienes tienen otros problemas de salud, como obesidad, hipertensión y diabetes, entre otros.

Sin embargo, el gobierno del estado está enfrentando directamente y de tiempo completo para frenar la expansión de este peligroso problema de salud pública y aunque se han logrado buenos resultados por el esfuerzo realizado, persisten focos de contaminación que deben ser atendidos de una manera más firme, como en el caso, principalmente, de los mercados, donde existe un amplio contacto de la gente que ingresa y de los comerciantes que ahí expenden sus productos.

Como un ejemplo a seguir deben revisarse las condiciones en que operan las tiendas departamentales que funcionan en las principales ciudades del estado, en las que al ingresar se le exige a los compradores que porten un cubrebocas y se les aplica un gel anticontaminante en las manos y en los manubrios de los carritos donde colocan sus productos.

HASTA ESTE LUNES, EN GUERRERO se alcanzaron 210 casos de contagio confirmados, que suman 31 defunciones, mientras que de los 81 municipios del estado el problema del Covid-19 se encuentra en 25 municipios, de modo que habría 56 municipios libres de ese problema de salud, por lo que sus habitantes, en la mayoría de los casos, han cerrados los accesos a visitantes y a personas que no residen permanentemente en esos lugares, para evitar que puedan llevarles el contagio del que se han librado hasta ahora.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, INFECTADA POR EL CORONAVIRUS. —La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, dio positivo al contagio del Covid-19 por lo que se informó que aunque sigue atendiendo los casos que le corresponden, se mantiene en aislamiento personal.

Llama la atención por es una de las funcionarias que se mantiene cercana a el Peje AMLO, por lo que seguramente lo cuidan mucho para que no se le acerque mucho a su jefe, porque a su edad ya no sería fácil que superara un cuadro de salud de esa naturaleza.

Pero no sólo es un solo motivo de preocupación, sino que en Morena de Guerrero les preocupa que pueda afectar al aspirante morenaco al gobierno del estado, su hermanito, Pablo Amílcar Sandoval, a quien un coronavirus malvado puede dejarlo fuera de la competencia, si no en forma definitiva, cuando menos que lo afecte temporalmente para cumplir su sueño dorado de gobernar Guerrero, aunque si lo quiere hacer como lo hace su jefe y protector en el país, pues más vale que nunca llegue a ese cargo.

Por esa situación, ahora en el estado se ve a Irma Eréndira, como la esperanza de Guerrero. Por algo será.

HASTA EL LUNES 1,351 MUERTES EN EL PAÍS POR LA PANDEMIA. —En México sigue creciendo el registro negativo de la pandemia, con esa cantidad de muertes, mientras que los casos de contagio confirmados alcanza la cifra de 14 mil 677, aparte de los casos sospechosos, que son otros 7 mil 612.

Las entidades más afectadas con el Ciudad de México y el Estado de México, que son también las que concentran más habitantes, pues entre las dos alcanzan más de 20 millones de habitantes.

Aparte los estados con mayor carga de infectados son Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.

Guerrero sigue colocado abajo de la mitad de la tabla de los 31 estados, cerca del lugar 20, por el buen manejo que se ha tenido de ese problema de salud.

AMLO NO AYUDA NI SE DEJA AYUDAR; SÓLO MIENTE: COPARMEX.—El representante de los empresarios mexicanos, Gustavo de Hoyos, insistió en que el presidente mexicano, AMLO, no sabe cómo conducir al país por el camino del progreso y el trabajo, sino que sólo tiende a destruir lo que queda en condiciones de producir y mantener el empleo.

De una manera semejante se pronunció el dirigente nacional el PAN, Marko Cortés, quien señaló que “AMLO ni picha ni cacha ni deja batear”, por el hecho de que él no ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero trata de bloquear el acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios, que tramitaron un crédito por 12 mil millones de dólares para evitar que desaparezcan esas empresas, que aportan la mayor parte de los empleos en el país.

Como se trató de una negociación entre empresarios mexicanos y el BID en beneficio de los pequeños empresarios, en la que nada tuvo que ver el Peje, porque todo lo descompone, buscaba la manera de echarlo abajo, porque lo hicieron a un lado, pero afortunadamente es un negocio entre particulares, en el que el Peje no puede meter la mano, como quiere hacerlo en todas partes, sólo para descomponer lo que se trata de construir o preservar.