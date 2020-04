Palabrerío

La ideología de izquierda la ponía en práctica mi amiga Olivia, aún a costa de exponer su propia integridad física, en las marchas y mítines que organizábamos desde la facultad de Filosofía y Letras. Ella era de las que más peligraban por su atractivo físico, si la detenían los policías de seguro abusarían de ella. Aún parece que escucho su voz estremecer a mi párvula conciencia política exigiendo justicia social y democracia. Su rostro con gesto libertario y el puño de su mano izquierda apretado en todo lo alto llenaban de una emoción sin tregua a mi blandengue espíritu revolucionario. A veces me tocaba ir con ella a politizar al pueblo a través de panfletos, en otras no, porque cambiábamos constantemente de pareja por cuestiones de seguridad. En una ocasión que estábamos entregando panfletos políticos al pasaje de un camión, subieron los policías a esculcar a todos, así que nos bajamos de inmediato porque sabíamos que nos detendrían y nos acusarían de agitadores sociales por la propaganda que llevábamos.. Alcanzamos a escuchar “¡agárrenlos!”, corrimos con todas nuestras fuerzas hasta que vimos la puerta abierta de una vecindad y nos metimos, llegamos hasta el fondo del patio y nos escondimos atrás de unos tendederos de ropa, quedamos tan cerca nuestros cuerpos que no resistí la tentación de besarla, ella me rechazó poniendo sus manos en mi pecho y me dijo: No seas oportunista, no ensucies el espíritu revolucionario. Le pedí que me perdonara, bajé la mirada y así estuvimos unos diez minutos sin decirnos nada, después salimos, cada uno se fue por su lado por estrategia de seguridad. Así estuvimos un par de semestres, estudiando y politizando al pueblo en camiones, mercados, en las fábricas y talleres a la hora de la salida. Un día Olivia ya no regresó a la escuela y no volvimos a saber de ella, pensé que la habían detenido los policías y había pasado a ser un desaparecido político más, hecho que me hizo pensarla como una heroína anónima. Un día, al paso de varios años, salí del trabajo y fui a tomarme un par de copas a un restaurante bar que está cerca de la oficina, en una mesa a unos 5 metros de donde me encontraba, estaba una pareja, la mujer se paró y fue al baño, de regreso la señora a su mesa, la observé un poco pasada de kilos bajo ropa elegante, con su cara regordeta, me le quedé mirando fijamente y me pareció reconocer a mi ex compañera de espíritu libertario, su mirada coincidió con la mía, y de inmediato se dibujó una expresión de asombro en su rostro, bajó la mirada y se sentó rápidamente dándome la espalda. Decepcionado por el encuentro aburguesado, pedí mi cuenta y me salí del restaurante, fui directo a un bar que conocía, me pedí un tequila doble y después no sé cuántos más, hasta que la decepción y el alcohol me hicieron gritar: ¡que chingue su madre el mal gobierno!, llegó la policía y me llevaron detenido a la cárcel, adentro de la celda grité ¡presos políticos libertad!, entonces se levantó otro detenido y me dio tremendo golpe en la cara que me derribó, después me dijo: Deja dormir. En el suelo con el rostro ensangrentado dije en voz baja: preso por borracho, no por revolucionario, y comencé a reír a carcajadas, volvió a golpearme el otro detenido y esta vez perdí el sentido. Al día siguiente me fue a sacar mi hermano mayor, ya en la calle me dijo: hasta cuándo vas a dejar de emborracharte y alucinar que viste a esa tal Olivia, un día de estos te van a matar a golpes en la cárcel. Pasó un auto de lujo con chofer, y en el asiento trasero me pareció ver un rostro femenino conocido.