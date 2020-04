Unidad de Atención Covid estaría lista la primera semana de mayo

Iguala, Guerrero, Abril 27.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, dio a conocer que la Unidad de Atención Covid, que será instalada en esta ciudad y atenderá a pacientes de la región Norte, se espera que esté lista la primera semana de mayo, en la cual también se ha sumado la sociedad civil con el apoyo de donativos, incluso del extranjero, para poner en marcha esta importante unidad médica.



Durante su conferencia nocturna de este domingo, el alcalde Jaimes Herrera dijo que siguen adelantando los trabajos con la Unidad Covid y este lunes inician las obras de adecuación de este espacio, donde estará el área de terapia intensiva e intermedia, así como el laboratorio, los lugares donde van a estar de descanso los médicos y los baños, entre otros aditamentos.



Como ya se dio a conocer, dicha unidad ya cuenta con el permiso de la Secretaría de Salud y se ubicará en un espacio que era utilizado por la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte como bodegas, la cual se localiza frente a las instalaciones de la Policía Federal.



Enfatizó Jaimes Herrera que la región Norte, ya está contaminada con varios casos y es por eso que ha estado en contacto con los presidentes municipales, quienes han manifestado todo su apoyo y respaldo para la instalación de esta unidad de atención, “esperamos que la primera semana de mayo esté listo el inmueble para que el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y los medios de comunicación, nos acompañen para que puedan constatar la instalación”.



También dio a conocer que el día de mañana se realizará una reunión estatal de seguridad, en la que estará el delegado de Gobierno en la región Norte, Erik Catalán Rendón y le han pedido que manifieste al gobernador Héctor Astudillo Flores, “que hemos visto cómo en Chilpancingo y otros lados, el Ejército está apoyando y queremos que lo haga aquí, por ejemplo en el mercado, para que ayuden a que se cumplan las medidas de mitigación que se han implementado, porque es un lugar de alta contaminación”.



Asimismo, se programará una Sesión de Cabildo para hoy lunes, con el objetivo de analizar la medida de que sean cerrados los negocios en el mercado municipal que no son esenciales y donde no se venden alimentos y también se estaría proponiendo la medida de que se pueda abrir este centro de abasto, un día sí y otro no, “sabemos de antemano que esto afectaría al mercado, pero lo hacemos para atacar la crisis que ya se ha ido incrementado, necesitamos poner mayor mano dura, porque hay mucha resistencia aún de las personas a no seguir la normatividad”.



Jaimes Herrera expresó también, “que por una cuestión normativa, mañana (hoy) nos haremos la prueba del Covid, mi esposa y yo, debido a que hemos estado en contacto con varias personas y por norma lo estaremos haciendo y así descartar cualquier situación”.

Agregó el alcalde Jaimes Herrera que ante esta crisis que se vive en todo el mundo “debemos combatir esta crisis unidos, seguir las recomendaciones, mantener la sana distancia, al regresar del trabajo las personas deben bañarse, no salir de casa, comprar en la tiendita de la esquina o de la colonia, no hacer compras de pánico, salir sólo una persona, ese es el secreto, evitar salir para contagiarnos”.