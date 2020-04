En México la pandemia "fue domada", afirma Obrador

Ciudad de México, Abril 27.- En México la pandemia del Covid-19 "fue domada", por ello no hay un desbordamiento de la enfermedad, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En un video difundido en sus redes sociales, el presidente de México presumió que el 70 por ciento de las camas de terapia intensiva de todo el sector salud cuenta con el personal médico y equipos ventiladores para salvar la vida de las personas.

También felicitó y agradeció a los ciudadanos por mantenerse en casa y contribuir a que la propagación del virus no incremente en estos momentos considerados los más difíciles de la epidemia.

"Se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra y esto nos ha ayudado mucho, por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales; les puedo informar que tenemos en una disponibilidad de hasta 70 por ciento de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas; o sea, vamos bien porque se ha podido domar la epidemia, en vez de que se disparara -como ha sucedido desgraciadamente en otras partes - aquí el crecimiento ha sido horizontal - y esto no ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos, los especialistas", aseguró López Obrador.

En su mensaje, el presidente refrendó su reconocimiento a todo el cuerpo médico del país que lucha contra la enfermedad y envió su pésame a las familias que han registrado la pérdida de un ser querido a causa del Covid-19.



"Son nuestros héroes y heroínas los médicos y enfermeras", destacó el presidente.



Anuncia extensión del programa de mejoramiento urbano



El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Román Meyer, informará sobre la ampliación del programa “Mi México Late” para mejorar el entorno urbano y crear empleos y reactivar la industria de la construcción.



"Va a explicar cómo se va ampliar el programa de intervenciones en colonias populares para introducir agua, drenaje, pavimento, para mejorar los espacios que hay en las comunidades populares, parques, mercados, unidades deportivas, todo esto para reactivar la economía con la industria de la construcción, crear empleos”, dijo el mandatario federal en un video grabado desde Palacio Nacional.



El Ejecutivo federal enfatizó que su decálogo para ayudar a las clases media y alta fueron bien recibidos, toda vez que se privilegia la justicia social y ello contribuye, además, al desarrollo espiritual donde no tiene cabida la desigualdad.



Informó que además de los créditos a la vivienda, habrá ayuda para la ampliación de los hogares en colonias pobres de las ciudades, estimó que se beneficiarán 70 mil familias.