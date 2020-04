Guía bioética con triaje y volado

Unos reflexionando, orando, encomendándose. Otros refunfuñando y/o vociferando en contra de todo. Empero, sin excepción, viajamos en el mismo tren y estamos por vivir los días que, según pronósticos del Consejo General de Salud (CSG), serían catastróficos para los mexicanos. Consta a todos que, el CSG, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, tomaron medidas preventivas puntualmente, informaron siempre de muchas maneras, persuadieron e insistieron realizáramos un conjunto de recomendaciones. La respuesta, aunque positiva, no fue de manera general. Es comprensible. Hay personas que viven al día a día y no pueden encerrarse; otras no quisieron por falta de sensibilidad.

A estas alturas, reprochar, es inútil. El fin de semana y hasta el reporte de la tarde-noche de ayer, casos confirmados fueron 14 671 y mil 351 familias mexicanas la pandemia ya les arrebató un familiar. Con este ritmo, del 8 al 10 de mayo cuando, según, estaremos atravesando los peores estruendos de la tempestad, sólo queda hacer lo que nos han dicho y repetido hasta el cansancio autoridades gubernamentales y de salud para evitar el contagio. Sabemos que no hay medicamento efectivo, camas, ni respiradores suficientes; sabemos también que el personal médico y de enfermería está sometido a jornadas de trabajo incesante y que, al final, la recuperación tiene que ver con las condiciones del organismo del paciente, más que con la edad. Eso indican los casos de aquellos que han pasado la prueba y abandonan los hospitales para seguir viviendo.

Meses antes de la crisis sanitaria por el Covid-19 la ciudadanía igual tuvo amplio conocimiento qué, el gobierno federal, encontró al sistema nacional de salud en estado verdaderamente deplorable: hospitales inaugurados y presumidos como grandes legados de sexenios anteriores, pero inconclusos o bien sin equipo ni personal; sobre todo, con gran número (miles) de médicos y enfermeras laborando durante muchos años por honorarios; o sea sin contratos de base y por tanto sin derechos como trabajadores a prestaciones y salario justo apegado a su perfil profesional. Por supuesto, como las verdades incomodan y duelen, las reacciones se enfocaron a cuestionar que de parte del gobierno actual no hubiera mesura ni afán conciliador; que, por el contrario, al exhibir la corrupción alentara la confrontación. Desde luego los voceros empezaron a demandar que, en lugar de culpar las políticas del pasado, el presidente nada más se avocara a dar soluciones.

Hoy, con infraestructura del sistema de salud público débil y de mala calidad, con vicios, corruptelas y médicos especialistas y de enfermería insuficientes, reflejo de décadas de abandono por falta de interés gubernamental, vamos al encuentro de la realidad que nunca pasó por el imaginario colectivo. Al gabinete que encabeza López Obrador, que apenas está por cumplir 16 meses, sus detractores lo ven “pasmado” y le exigen resuelva lo que otros no hicieron en más de 30 años y a pesar de que ganaban elecciones asegurando que “sabían cómo hacerlo”. Incluso, ante los estragos causados por el coronavirus en otros países, comenzó a filtrarse la versión de que, tal vez, llegaría aplicarse “la medicina de guerra”.

El concepto me recordó la exposición de personal de Alto Comisionado de la ONU para refugiados de países en confrontación bélica, en módulo del diplomado Derechos Humanos y Administración Pública que tomé en el INAP. Eso, en México, estoy seguro no va ocurrir. Y será así, creo, porque tenemos un presidente de la República que siente devoción por los adultos mayores y rechaza la discriminación por la razón que sea. Otra sería la suerte de nosotros los mexicanos si López Obrador, se pareciera en pensamiento a Donal Trump o al presidente brasileño Jair Bolsonaro.

¿De qué se trata? Filtraron que el CGS subió a su página de internet el documento, Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, el cual recomienda que, en caso de que la pandemia del Covid-19 rebase la capacidad hospitalaria y los recursos médicos para atender a la población, relegar a los pacientes de la tercera edad y a quienes padecen enfermedades crónicas para darles preferencia a los jóvenes, pues éstos –según la guía- “tienen una mayor cantidad de vida por completarse”. No importe quien solicitó o llegó primero o tiene mayor necesidad médica, sino decidir quien vive y quien muere, pero dando prioridad al más joven. Para evadir la cuestión ética de los médicos, cuya misión es salvar vidas, propone integrar “equipo de triaje”, (un oficial del cuerpo médico, otro seleccionado del personal de enfermería y un tercero proveniente del área administrativa), para que ellos (el triaje) tome la decisión; previéndose que, si en determinado momento hubiera empate, el equipo definirá al azar mediante un volado.

El documento, se aclaró, no es oficial porque ni siquiera vocales como el rector de la UNAM y el propio subsecretario Dr. Hugo López-Gatel, fueron consultados. Además, para hacerlo efectivo, tendría que publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no hay tal. Sin embargo, sirvió maravillosamente para que los adversarios descargaran misiles. Sería lo peor del escenario dantesco. Imagínese, sólo imagine, que tuvieran que desconectar el respirador a un anciano para poner a otro sólo por ser más joven; que tal vez ni se cuidó. Con la tensión que hay y en medio de la adversidad y la incertidumbre, es una pena hablar de un asunto como éste. Ni modo.