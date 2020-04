Educando con Valores

Las y los adultos mayores representan 10% de la población en México y son no sólo son forjadores/as de la situación actual y nuestra mejor memoria, también son el sustento emocional de nuestra sociedad. Las abuelas y los abuelos son fuente inagotable de experiencia y conocimiento, amalgama para las familias, generan redes de cuidados y ahora, -más que nunca-, nos necesitan. Ante las medidas adoptadas por los tres niveles de gobierno en nuestro país, debido a la pandemia generada por el COVID-19, nuestra forma de vida está cambiando. A medida que la infección por coronavirus avanza por el mundo, las autoridades recomiendan a la sociedad que permanezca en sus casas, en especial las y los adultos mayores, protegidos/as por su familia, al mismo tiempo que se busca evitar que se saturen los sistemas de salud.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018 del INEGI reportó que el número de personas de 60 años o más que residía en México era de 15.4 millones, cifra que representaba 12.3% de la población total. La mayoría de ellos (47.9%) vive en hogares nucleares (formado por un solo núcleo familiar: puede incluir a una pareja con o sin hija(o), solteros o un jefe o jefa con hija(o)s solteros). Casi cuatro de cada 10 (39.8%) residen en hogares ampliados (un solo núcleo familiar o más, y otras personas emparentadas con él o ellos) y 11.4% (1 millón 746,125) conforman hogares unipersonales, es decir, viven solos/as. Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la comisión de la UNAM para el COVID-19, aportó: “Los adultos mayores tienen el sistema inmune un poco más débil que las personas jóvenes por la propia naturaleza del envejecimiento; su cuerpo se tarda más en reaccionar a una infección o a una enfermedad nueva como ésta. La enfermedad avanza más rápido, y además los adultos mayores, muchos, tienen enfermedades concomitantes y se desequilibran, se descompensan. Una persona que tenga problemas del corazón, de los pulmones, y se ve comprometida por la situación del coronavirus, se va a descompensar, aunado a sus enfermedades de base, y se complica el cuadro”. Según la encuesta ya citada, 36.7% de aquellos que viven solos/as reciben jubilación o pensión; 21.7% están ocupados, pero no reciben prestaciones; 15.7% reciben aguinaldo y sólo 13.4% tiene vacaciones con goce de sueldo. “Toda crisis, además de sacudirnos nos da oportunidades de replantear cosas, y uno de estos replanteamientos es cuidarnos unos a otros considerando que no podemos saber si somos más vulnerables que otros porque eso tiene qué ver con nuestro sistema inmunológico y nuestras exposiciones a la enfermedad”, ha externado Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entonces, todas y todos estamos expuestos/as al contagio, pero las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes son las más vulnerables al virus: según los datos de la Secretaría de Salud, alrededor de 50% de la población mayor a 65 años que se contagia requiere hospitalización, debido a que el Covid-19 se complica en neumonía. Aproximadamente 35% de las personas que han fallecido en México a causa de la epidemia es adulto mayor de 60 años, que además presenta enfermedades crónicas como diabetes, cardiovasculares u obesidad. Por ello, es necesario tomar mayores precauciones por parte de familiares y amistades, entre las que se encuentran: a) Recomendar a los adultos mayores tener el menor contacto posible con personas en la calle; b) Ayudarles a abastecerse de insumos básicos como comida, así como las medicinas que requieran para que salgan de casa lo menos posible; c) Cada vez que estemos cerca de ellos/as, tomar medidas como usar cubrebocas; d) Es importante que mantengamos distancia de dos brazos cuando estemos cerca de ellos/as; e) Pedirles a los/as adultos mayores abstraerse de asistir a citas médicas, que no sean esenciales o de emergencia; f) El aislamiento puede causar estragos en los/as adultos mayores, por ello se debe mantener comunicación constante con ellos/as, primordialmente a través de teléfono, videollamadas, entre otros medios; g) Recomendarles realizar actividades que les mantengan activos/as, como ejercicio en casa o proyectos que puedan realizar en su hogar; g) En caso de vivir con algún adulto/a mayor, extremar medidas, como limpiar zonas comunes constantemente; y, h) Si hay personas que cuiden de la persona mayor, mantenerse atento/a a que tomen medidas de precaución como desinfección de manos constante y uso de cubrebocas cuando estén en contacto con ellos/as.

Es fundamental mantener cercanía afectiva con las y los adultos mayores, -a pesar del distanciamiento físico-, así como impulsarles a mantener actividad según sus posibilidades: realizar algunas labores de limpieza o ejercicios, promover su esparcimiento y diversión: leer, ver televisión, cocinar, escribir, recibir la luz del sol y el aire limpio. En fin, hay que tener cuidado, pero no generarles miedo, recordando que, a pesar de que las personas mayores están en especial riesgo, también se han reportado casos que se recuperaron, y algunas personas jóvenes no han logrado hacerlo, de forma por demás desafortunada. Con la convicción de que las personas mayores son una parte importante de nuestra vida familiar y social, aprovechemos la oportunidad para fortalecer vínculos intergeneracionales y demostrar nuestro agradecimiento a quienes nos han dado vida y cuidados, en el pasado.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]