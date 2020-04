No se detiene; hallan el modo de crear música en plena pandemia del coronavirus

Para Pablo, El Profe, Dim y Lorduy, el encierro de la cuarentena ocasionada por la epidemia del coronavirus se ha convertido en una enseñanza y en una forma de retarse a ellos mismos como agrupación.

Si bien el grupo colombiano Piso 21 ha tenido que parar sus presentaciones en vivo, no tiene la mínima intención de detener la creación de canciones las cuales, en estos momentos, representan un respiro para sus fans.

“Son varias enseñanzas y también varias oportunidades. Donde hay crisis hay que ver las oportunidades y ahí se hacen las diferencias. En el ámbito profesional hay una reflexión importante y es que desde nuestro primer disco no habíamos tenido la oportunidad de hacer música sin el afán de la carrera. La carrera es un show, un país, una ciudad diferente cada semana y estás pensando en la canción que sigue en aviones, hoteles y hay veces que ese mismo apuro no te permite tener la naturalidad y fluidez de los primeros discos, de las primeras canciones.

“Creo que también nos ha permitido reencontrarnos con nuestra parte creativa más sincera. Lo único que nos ha cambiado en sí ha sido la falta de shows, pero para la creatividad ha sido una oportunidad. Y a nivel personal, es bueno que tanto tiempo que se sacrifica, saldremos a trabajar quizá con menos días para dedicar otros a la familia. Estamos valorando cosas que importan más que otras”, señaló Pablo en videoentrevista exclusiva desde Medellín, Colombia, para Excélsior.

Así, de esa necesidad de crear música, surge Tomar distancia, la canción que la banda lanzó el 14 de abril, y la cual fue creada de manera remota, desde sus casas, respetando las reglas de aislamiento, pero incluyendo a sus fans, quienes votaron por letras de desamor para este tema.

“Es un reto. Cuando pensamos hacerlo, las primeras reuniones por videollamada planteamos cómo lo íbamos a hacer y cómo lo transformaríamos en una realidad. La parte técnica es muy fácil, porque cada uno tiene en su casa cómo grabarse, pero la parte de no estar juntos fue distinto, pero no es tampoco nada nuevo. Tenemos en el grupo, 14 años juntos, ya sabemos qué tiene que hacer cada uno, sabemos que una canción sale de los cuatro.

“A veces a uno se le ocurre algo y la presenta a los demás que la terminan y le dan forma, entonces fue un poco eso, esta iniciativa para hacer música y no quedarnos quietos. Ésta no es la única canción que ha salido esta cuarentena, aprovechamos para terminar duetos que no habíamos podido hacer, hemos hecho temas nuevos, en casi tres semanas han salido cinco o seis canciones nuevas y creo que saldrán muchas más de aquí a que se acaba”, compartió Dim.

La canción surgió de un campamento musical al que los chicos asistieron el año pasado donde se reunieron con Avales, cantante colombiano, y el productor Armando Vega, y fue ahí donde decidieron que querían hacer algo romántico. Y la idea llegó de manera perfecta en este momento donde Piso 21 considera que la gente necesita oír algo tranquilo.

“Esto es nostalgia, desamor y qué mejor que una balada, el mundo está más tranquilo, en el mood de querer escuchar música, muy relajada, creo que no necesitamos rumba, fiesta, desorden. Quisimos dar música para que la gente disfrute en estos momentos, un tema con el que se puedan identificar, es una canción muy bonita y lenta, quisimos abordar ya que íbamos a sacar música desde la distancia queríamos que le funcionara a todo el mundo, creo que todos estamos en la misma sintonía.

“De alguna forma estamos pasando por la misma situación y es la oportunidad de hacérselos saber a ellos y es nuestra misión que ellos pasen un buen rato... damos un mensaje de aliento quizá encuentren tranquilidad en ellos y ése es el vínculo con personas que quieren saber de ti”, agregó El Profe.

Los datos

El tema ha logrado más de un millón 500 mil vistas en YouTube.

Piso 21 tiene más de seis millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Los colombianos tienen casi un millón de oyentes mensuales tan solo en la Ciudad de México, donde más se escuchan.