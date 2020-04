Gobierno estatal y Ejército salen a las calles para concientizar vs. Covid-19

Chilpancingo, Gro., Abril 25.- El comandante de la 35/a. Zona Militar, general José Ernesto Ávalos Pardo, reveló que el jueves hubo cinco defunciones en Chilpancingo a consecuencia del coronavirus e hizo un llamado apremiante a la población a redoblar sus medidas de prevención para evitar la propagación descontrolada de esta enfermedad.

Ávalos Pardo reveló lo anterior por medio de un altavoz al iniciar una jornada de concientización en la población de esta capital en la Avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Ruffo Figueroa, donde hizo llamados a la población para que respete la cuarentena y pidió que las personas que por asuntos especiales tengan que salir de sus casas, utilicen cubrebocas y que extremen sus medidas de limpieza.

Elementos del Ejército, entre tropa y oficiales, avanzaron por la Avenida Insurgentes hacia el estacionamiento del mercado “Baltazar R. Leyva Mancilla”, con vehículos artillados, encabezados por Ávalos Pardo, quien estaba acompañado por el subsecretario estatal de Administración y Finanzas, Armando Díaz Soto, donde entregaron a la gente trípticos informativos sobre el coronavirus, gel antibacterial y cubrebocas, a la vez que invitaban a que las personas regresaran a sus casas y que ahí se quedaran.

Desde un altavoz se decía: "ayer (jueves) hubo cinco defunciones aquí en Chilpancingo, no queremos ser alarmistas, queremos que se tomen las medidas preventivas, usted cuando ande en la calle dígale 'a ver tú ponte tu tapabocas' (que) es obligatorio si anda uno en la calle, hay que ponérselo para evitar contagios; esto no es un juego, no es una simulación".

Señaló que esas brigadas son para evitar que haya focos de infección, "vamos a respetar la distancia, vamos a concientizar a la población, a poner gel antibacterial, queremos la participación de todos, que se mantengan en su casa, hagan sus actividades necesarias y regresen a sus casas por favor".

Por su parte Armando Soto Díaz dijo: "vamos a trabajar en tres aspectos: le pedimos a la población que se quede en casa, que se guarde la distancia y cuídense, esas son las tres líneas de acción a partir de hoy".

El funcionario estatal informó que en estas campañas de concientización para que la gente se proteja ante la amenaza del coronavirus participa una brigada de 50 jóvenes con equipo especial como guantes, cubrebocas, botas, mascarilla protectora y una ropa aislante.

“A partir de hoy se van a sanitizar puntos donde hemos detectado aglomeración de personas", comentó Soto Díaz.

La mayoría de personas en la calle, no tomaban en serio estas peticiones, por ejemplo a un costado donde inició sus trabajos esta brigada en la avenida Insurgentes, a la altura del Módulo de la colonia Ruffo Figueroa, hay negocios de comida, donde en una mesa había al menos 8 personas sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia, que se rieron de las recomendaciones que hacían los militares y los brigadistas.

También se observó que la gran mayoría de los choferes de urvans de pasajeros que hacen “parada” sobre la avenida Insurgentes, frente al mercado “Baltazar R. Leyva Mancilla”, no llevaban cubrebocas.