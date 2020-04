Punto de vista…

Si este fuera un mundo perfecto no escribiríamos novelas, ni haríamos películas. Lo viviríamos a través del amor de los demás: Carlos Fuentes.

El ejercicio periodístico nunca ha sido bien visto por las instituciones de gobierno cuando ésta no es favorable a sus ideas o posturas oficiales. El periodismo siempre tendrá trabas cuando trastoque un interés que ponga en evidencia las deficiencias de los programas y acciones producto de la ineficacia institucional en cualquiera de los niveles gubernamentales.

La epidemia del coronavirus que ha llegado a su Fase 3, ha puesto en evidencia la inoperatividad de los tres niveles de gobierno y de los hospitales. No porque no formulen estrategias sanitarias, sino porque hasta ahora, no han podido convencer que la propagación del virus, es cierto, que la gente muere y se enferma cada día y que las luchas insistentes pareciera que se quedan solo en buenas pretensiones.

Y en esto sí, los medios de comunicación juegan un papel importante, porque a través de ellos, la sociedad se informa, sin embargo la autoridad está más al pendiente de los blogueros serviciales, que de los medios serios y especializados.

El secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Rogaciano Méndez González, consideró injusto que Andrés Manuel López Obrador en la “mañanera” del 22 de abril, arremetiera contra articulistas, periódicos, televisoras, editorialistas y periodistas en general calificándolos de “conservadores” por el simple hecho que no le ayudan a su gobierno y porque están echando a perder a la mayoría.

Esa situación es lamentable, porque el discurso que ha venido emitiendo en lo que va de su mandato ha estado plagado de calificativos desafortunados. Las autoridades locales han puesto de manifiesto que contra la pandemia que enfrenta el país, se deben de olvidar de “colores” y actuar en la coincidencia y apoyarse de todos, hasta los periodistas porque a través de ellos, se puede hacer llegar información verídica.

El hecho de salir a la calle, les permite recoger las historias ciudadanas, porque no hay que olvidar que a pesar de las nuevas tecnologías sigue siendo básico acudir al terreno, aun con los riesgos por la pandemia, para seguir contando las historias de lo que está sucediendo más allá de la política y los políticos. En fin es un simple punto de vista.