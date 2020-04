Los modelos de lentes más icónicos del mundo del espectáculo

Muchas celebridades escogen con sumo cuidado un tipo o modelo de gafas específico que las diferencien, que les aporten un toque único y que desarrollen su identidad y su marca. Las lentes modernas, así como otras más vintage y las lentes de sol, entre otras, son las que utilizan los famosos al mostrar su imagen al mundo. Aunque hayan nacido como una herramienta para mejorar la visión, las gafas oculares se han convertido en un accesorio de moda, existiendo gran cantidad de opciones para potenciar un outfit, afilar un rostro y mejorar la apariencia en general. En ciertos casos, un par de lentes puede convertirse en el accesorio que defina completamente un look y un estilo específico, por lo que son parte importante del fashion y de la moda contemporánea. Estrellas de cine, cantantes hit en ventas, etc…, muchas celebridades en el mundo del espectáculo utilizan distintos modelos de lentes que definen su identidad y se vuelven icónicos, ya que al utilizar cada modelo, los ponen en la mira de las nuevas tendencias de la moda, y muchas personas buscan comprar esos mismos modelos para inspirar sus estilos personales en los de sus estrellas favoritas. Los preferidos por los artistas Un modelo de lentes muy utilizado por las celebridades son las gafapastas. Éstas se alejan de las típicas lentes y aportan un look relajado, nerd y excéntrico a todo aquel que las lleva puestas. Son más conocidas por ser indispensables en la moda hipster que se ha dado en los últimos años. Éstos son los tipos de lentes que definen el look del famoso actor Johnny Depp, además de ser usadas por divertidos personajes del cine, como Austin Powers. Las Amichi AMG181290 son un modelo de gafapastas ideales si se quiere el look “inteligente” de estas estrellas. Otro modelo muy popularizado por los famosos son las lentes redondas. Éstas son perfectas si se quiere tener un look sensible, bohemio y artístico, son las lentes que definen al movimiento hippie de los 60, y aunque siguen teniendo ese look “sesentero”, últimamente se están utilizando mucho debido al resurgimiento de la moda retro y vintage. Estas lentes las popularizó el músico John Lennon, y también las usa el protagonista de la taquillera saga de fantasía Harry Potter. Unas lentes redondas muy hermosas son las Pedro Del Hierro PHG181820. Los personajes de ficción suelen usar gafas de sol Al hablar de lentes de sol, existe una mayor variedad para elegir. Éstas suelen ser muy utilizadas por los personajes en el cine debido a que se adaptan a la personalidad “cool” de muchísimos personajes cinematográficos, así que la cantidad de modelos utilizados es grandísima. Por ejemplo en la famosa película del director Quentin Tarantino, llamada Reservoir Dogs, los personajes se caracterizan por utilizar los modelos Ray Ban Clubmaster y Ray Ban Wayfarer. Las gafas tienen cierto protagonismo durante la escena de inicio del film, ya que los personajes se muestran colocándose lentes de estos modelos. Un modelo que es especialmente icónico dentro del mundo cinematográfico son las famosas Ray Ban Predator. Éstas son las utilizados por Will Smith y Tommy Lee Jones en la popular saga de ciencia ficción Hombres de Negro. En la película, los agentes usaban estas lentes para protegerse del rayo que ellos utilizaban para borrar la memoria de las personas que habían visto más de lo debido. Tras el estreno de la película, este modelo de gafas tuvo un resurgimiento en ventas, ya que muchos fans querían tenerlas como objeto coleccionable relacionado con el film. Hay una extensa cantidad de modelos que se pueden elegir para crear outfits y looks inspirados en las últimas tendencias de moda en Hollywood o en el mundo de la música, solo es cuestión de tener gran creatividad para adaptar esas tendencias a los estilos personales y así lograr una apariencia parecida a la de las celebridades, pero a la vez única.