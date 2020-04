Videojuegos: Mucho más que un entretenimiento

Hace setenta años nacían los videojuegos, y aunque muchos creen que el famoso juego PONG fue el primero en desarrollarse, esto no es cierto, ya que hubo otros antes que él. Este antecesor del que quizás pocos se acuerden fue un juego desarrollado por Edward Condon (físico nuclear) y exhibido por primera vez en la Feria de Westinghouse. Se trataba de un juego sobre matemáticas, y en el enfrentamiento máquina vs. personas, el juego ganó en casi el 90% de las veces. El papel de los videojuegos en la sociedad actual Debido a los avances de la tecnología, los videojuegos han ido cambiando de manera tal que hoy no son solo una maravilla del diseño y de los avances de la ciencia tecnológica, sino que también interactúan con la sociedad de una forma diferente. Por ejemplo, muchos de ellos se han convertido en deportes y se organizan campeonatos mundiales en donde participan miles de personas o equipos para intentar ganar prestigio en la comunidad de gamers y el público en general, además de ganar mucho dinero en premios. Asimismo, los videojuegos han llegado hasta las aulas y hoy son parte de la agenda educativa en una gran cantidad de escuelas del mundo. Un buen ejemplo de esta situación es el videojuego Minecraft que se ha convertido en un aula virtual para los alumnos y para sus seguidores habituales. Esta idea comenzó en Polonia, en donde debido al aislamiento social obligatorio, las autoridades solicitaron el desarrollo de una versión especial del juego para darles a todos los habitantes la oportunidad de divertirse y aprender de manera virtual. Los videojuegos como entretenimiento En el mundo digital existe una gran variedad de juegos que van desde los juegos de casino hasta juegos como League of Legends o Fortnite que son parte de los juegos competitivos llamados eSports o deportes electrónicos. Por otro lado, hay cientos de juegos digitales que les permiten a las personas poder encontrarse en línea en estos momentos de distanciamiento social. EVE Online es uno de ellos, en donde muchos participantes cooperan o compiten en batallas en el medio de miles de sistemas estelares, cada uno en su nave espacial. Y lo mejor de todo es que se puede jugar de forma gratuita. Sin duda, los videojuegos pueden convertirse en una distracción agradable con la que nos podemos divertir, hacer nuevos amigos y hasta aprender. Uno de los últimos lanzamientos que se ha convertido en un gran éxito en estos días es Animal Crossing: New Horizons, en donde un grupo de amigos (personajes muy coloridos) exploran un mundo ideal y realizan diferentes actividades como hacer música o pescar. Conclusión Durante los dos últimos meses, la demanda de videojuegos en todas sus variantes ha crecido entre un 40% y un 60%, una cifra quizás inesperada a comienzos de este año. Sin embargo, los videojuegos siempre fueron populares y se esperaba que continuara su expansión en distintos ámbitos de entretenimiento y educación. Los cambios que se avecinan se relación con los videojuegos en la nube, como los servicios de PlayStation Now y GamePass. Los videojuegos van a continuar haciendo historia en el futuro de las formas más asombrosas y ofreciéndonos diversión y también educación en muchas oportunidades.