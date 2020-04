PC Iguala, lista y capacitada para atender casos de Covid-19: Perea

Iguala, Guerrero, Abril 23.- A partir del día de hoy, elementos de Protección Civil Municipal de Iguala, se sumarán a los esfuerzos conjuntos para contener la crisis de Covid-19 en esta ciudad, luego de que recibieron por parte de la Cruz Roja una capacitación intensiva para el traslado de personas con probabilidad alta de contagio.



En entrevista telefónica para Diario 21, el director de Protección Civil, Juan Alberto Perea Saavedra, dijo que los elementos que tiene a su cargo, se habrán de dividir en dos fuerzas de tarea, donde por un lado, los elementos que pertenecen al programa Jóvenes Construyendo el Futuro mantendrán la responsabilidad de combatir incendios, atender llamados de auxilio por enjambres de abejas o por fugas de gas, por citar algunos ejemplos, mientras que el personal profesional y con más experiencia, será sumado a las labores de contención por medio del traslado y atención pre hospitalaria a pacientes con coronavirus, dijo.



“A partir de hoy, las labores de sanitización quedan en manos del departamento de limpia, parques y jardines, mientras que nosotros, nos sumamos de lleno a la tarea de combatir directamente al Covid-19”, señaló Perea Saavedra. “Protección Civil está presto a reaccionar ante los casos de coronavirus y casos sospechosos, ya nos capacitamos y estamos listos para hacer nuestro trabajo”, abundó.



Al preguntarle sobre la disposición de ambulancias, Perea Saavedra dijo que Protección Civil cuenta con una ambulancia nueva, con todos los aditamentos para atender casos de Covid-19 y una más del DIF Iguala, que habrán de adaptar para las necesidades relativas a la pandemia, en total, sumadas a las de la Cruz Roja, en Iguala hay hasta este momento 4 ambulancias ya en servicio.



Así mismo dijo que es necesario que la gente se quede en casa y haga lo que le toca hacer, “no salir a la calle bajo ningún pretexto, en caso de hacerlo que sea bajo un verdadero acto de razonamiento y a conciencia, además de actuar con toda la responsabilidad que esta situación ya amerita.”



Afirmó que la gente tiene que ayudar limpiando su casa, dentro y fuera, lavando con agua, jabón y cloro, además reclamó el hecho de que en el mercado Adrián Castrejón, sigue existiendo gente incrédula que no acata las instrucciones de salubridad, “y así está cabrón, porque la gente no entiende, esa gente que no hace caso no está ayudando”.



-La gente aún cree que esto es broma-



-La gente aún piensa que son teorías de conspiración o incluso piensa que porque hace calor aquí el Covid no nos va a pegar, pero ya estamos viendo que sí nos está pegando y si no nos metemos a nuestras casas, nos va a pegar y en serio.-



-¿Cuál sería su mensaje a la población?-



-Que si no no se meten ya a sus casas, la pandemia no va a durar 15 días, va a durar mucho más. Es preferible aguantar 15 días encerrados y luego regresar a trabajar a que perdamos la salud y en 15 días no estar ya aquí”.



Finalizó diciendo que “si la gente se queda en casa, la situación podría mejorar más pronto de lo que parece, pero si piensan que esto ya pasó o peor que no pasa nada, la cosa se puede poner muy muy muy mal”.