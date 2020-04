Solicita alcalde Carlos Duarte a los habitantes disminuir su movilidad

Cocula, Gro., Abril 23.- El alcalde de Cocula, Carlos Alberto Duarte Bahena, nuevamente exhortó a la ciudadanía del municipio para que tome las medidas de prevención correspondientes, se queden en sus casas si no tienen la necesidad de salir, se laven constantemente las manos, mantengan una Sana Distancia y no viajen a municipios vecinos en donde se ha incrementado el número de casos positivos de coronavirus y eviten un riesgo de contagio.

En un mensaje que dirigió a la ciudadanía, Duarte Bahena habló de la Fase 3 y de las restricciones que mandatan los gobiernos Federal y estatal para disminuir la movilidad de las personas y se evite el riesgo de contagio y se suspendan actividades no esenciales, por ello pidió a la ciudadanía que si no tiene que salir de casa, no lo haga y evite viajar en lo posible al vecino municipio de Iguala en donde los casos positivos están aumentando.

Sobre la situación en Iguala y para evitar riesgos en la ciudadanía del municipio de Cocula, pidió su comprensión porque en el filtro instalado en la comunidad de Tomás Gómez, si es necesario y tienen que ir de compras, sólo permitirán la salida de dos personas por familia, evitando que lleven niños y adultos mayores, sectores vulnerables en esta contingencia global, por lo que se tiene que proteger en los hogares a estos seres queridos y no exponerlos.

Insistió en el llamado que vayan al municipio vecino si van a una actividad esencial como ir a trabajar, abastecerse de alimentos o algún asunto importante que tratar, no salir a visitar a algunos familiares o amigos, porque no es tiempo de ello, porque se está viviendo una contingencia sanitaria en lo que se deben extremar precauciones. “Tenemos que entender que si queremos parar el virus, no debemos salir de casa”.

El presidente municipal pidió apoyar al comercio local mientras dura la pandemia y después de ella, comprar en Cocula, por lo que a partir de este jueves en la página oficial del Ayuntamiento se dará a conocer toda una diversidad que oferta el comercio local para que ahí hagan sus compras con una sola llamada telefónica y utilicen el servicio de mandaditos completamente gratuito que puso su gobierno a disposición de la gente para que no salgan de sus casas.

Carlos Duarte reconoció su preocupación ante esta contingencia que se vive y porque los casos se empiezan a incrementar en otros lugares y si en el municipio de Cocula no se toman las precauciones correspondientes, se corre el riesgo de contagios, por lo que la gente no debe confiarse, debe seguir en sus casas con las medidas de prevención correspondientes.

Para finalizar, advirtió a los comercios establecidos en el municipio de Cocula que si no acatan las disposiciones correspondientes de los gobiernos Federal y estatal, empezarán a aplicar sanciones drásticas que puede ir hasta la suspensión del negocio si es necesario, porque en algunos lugares venden bebidas embriagantes en su local.