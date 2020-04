Revista de la Semana

Estimado lector, después de cuatro semanas aquí estamos, un tanto absortos, pensativos, muchos de nosotros inquietos al vernos entre cuatro paredes, aunque nuestro refugio tenga más de cuatro. Aquí estamos cumpliendo con lo que debemos hacer, no sólo para proteger nuestra salud, sino también la de otros mexicanos, en una aventura insólita que nunca imaginamos vivir, pero que resulta positiva, pues valoro más el amor, la unidad, la felicidad y la tranquilidad. Si la pandemia me separa de familiares y amigos, el pensamiento y el alma me mantiene unido a ellos.

Por tener más de 70 años, en mi trabajo, me pidieron #QuedarmeEnCasa, a partir del 23 de marzo. Fue hasta el 27 cuando me uní a los 8 integrantes de la familia que acordamos acuartelarnos.

Acá, en nuestro retiro, Erika lleva la mayor carga al encargarse de proveer y darnos los tres sagrados alimentos. Somos dos adultos mayores, dos niñas y cuatro adultos. Aunque no tenemos un reglamento ni un horario establecidos, coincidimos todos a la hora de los alimentos. Entre video clases, video conferencias, lectura, ejercicio físico y cambio de impresiones se nos va el día. Y aunque parece rutinario nuestro encierro, tiene sus bemoles que lo hace llevadero y productivo.

El mayor tiempo lo ocupo en leer y escribir y gracias al coronavirus que nos trajo el aislamiento completo, leo lo más que puedo en un estado de felicidad espiritual como el que viví en mi niñez y adolescencia y aquellos días de inocencia vuelven a mi memoria con los fantasmas borrosos de las primeras lecturas que me devuelven el subconsciente: la audacia de Simbad el Marino con quien me embarqué; la orgullosa Diana Mayo caía rendida en brazos de su secuestrador Ahmed ben Hassan en los desiertos de Argelia; el Judío Errante y su peregrinación incesante por el mundo. Los niños de entonces -lo digo por Julián Santana, Juan Sánchez, Cristóbal Figueroa, Francisco Iglesias con los que me aficioné a la lectura- no leíamos tiras cómicas sino libros; por eso jamás contraje la afición al Pato Donald, ni al musculoso Popeye el Marino. Pero sí a Tarzán, Chita y Jane, con los que volé, de árbol en árbol, por las selvas del África.

Viví el sismo de la madrugada del 57 -cuando se cayó el Ángel de la Independencia-, yo estudiaba. al ver como se derrumbaba una barda, brinqué de un primer piso al patio. En el terremoto del 85, a ver hundirse un edificio abandoné la ciudad de México asustado. Y el paso del huracán Paulina que arrasó Acapulco, pues no se podía transitar; pero sólo nuestros abuelos recordaban la gripe española, la cual cobró miles de vidas.

Y hoy, nos encontramos frente a una pandemia que nunca imaginamos y a la que vemos propagarse por muchos países cobrando cientos de vidas cada día.

Aquí estamos, pero no estamos solos, porque el mundo ha cambiado. Hace un siglo nuestros abuelos sólo se enteraron de la gripe española por los periódicos, con noticias muy escuetas, en cambio nosotros recibimos al momento mies de noticias y opiniones respecto a este virus.

También, estas facilidades que ahora tenemos para la comunicación nos permiten salir de casa sin salir, ya que una llamada telefónica, una comunicación cara a cara por FaceTime, un texto por correo electrónico, un mensaje por WhatsApp, Instagram, Twiter o Facebook, nos permiten seguir en contacto con familiares y amigos. Es decir, no estamos aislados totalmente.

Estimados lectores, yo soy iguala tí: sufro, gozo, amo, siento tristeza y alegría, por lo tanto sé que estar sólo no es lo ideal para nadie, menos para quienes hemos disfrutado de muchas primaveras en libertad y mucho menos para tantísimos jóvenes inquietos e impulsivos. Lo que escribo es algo que todos podemos hacer, al igual que pintar, cantar, leer caminar, jugar, es decir, debemos #QuedarnosEnCasa, pero no como ermitaños, sino en contacto con la vida, con la naturaleza, con la familia, los amigos y compañeros.

Además, hay otras opciones: los libros, esos amigos que nunca nos reclaman nada aunque los tengamos arrumbados y olvidados, ellos nos ofrecen un cúmulo de sabiduría, distracción y reflexiones sobre la vida; la televisión, donde podemos disfrutar de la enorme variedad de películas y series televisivas; los juegos de mesa, son divertidos, enriquecen la relación familiar, son cuestión de matemáticas, aprendes a ganar y a perder, a resolver problemas, tomar decisiones, aceptar normas y trabaja la memoria.

En fin, deja correr tu imaginación y con el pensamiento puedes llegar tan lejos como quieras vivir estas 24 horas de cada día, que así no se te harán largas ni aburridas.