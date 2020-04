Educando con Valores

Un regreso a clases diferente

“Todos tenemos que preguntarnos cómo podemos contribuir a buscar nuevos caminos, porque hay que reconocer que con esta contingencia algo cambió para siempre y al final, cuando la superemos, terminaremos siendo diferentes”

“Sólo aquellos que aprendan a adaptarse al cambio y a actuar rápidamente van a sobrevivir"

Salvador Alva, Presidente del Tecnológico de Monterrey

La contingencia del COVID-19 ha generado que millones de personas en todo el mundo permanezcamos en nuestros hogares, buscando evitar la propagación. Para algunos/as, la cuarentena implica trabajar de forma remota desde casa, hacer la doble labor de madre/ padre y docente, cuidar de hermanos/as pequeños/as o de adultos mayores, o continuar con sus estudios a través de plataformas virtuales. Para otros/as, el distanciamiento social significa tener más tiempo libre, por lo que muchas personas recurren a internet para socializar, entretenerse, buscar aprender algo nuevo o continuar su formación. Ahora bien, ante el cierre de escuelas debido a la contingencia por la pandemia de coronavirus, tanto autoridades, directivos/as, madres y padres, como hijos/as, se enfrentan al enorme reto de adaptarse a la enseñanza en casa, lo que definitivamente continuará por algunas semanas (hasta el 17 de mayo en algunos Municipios o hasta el 1º. de junio hasta en otros más), generando un regreso a clases completamente diferente.

Jeanne Faulconer, Directora de Brave Writer’s Homeschool Alliance y conferencista experta en la educación desde el hogar, explica que es normal que los/as niños se nieguen a hacer actividades sugeridas por las madres o padres, porque “así no lo hacen en su escuela”. Para las familias cuyos hijos/as cuentan con una educación tradicional, estas semanas de cuarentena han sido desafiantes, y así continuarán percibiendo el panorama. El cambio temporal del rol de padres/madres-hijos/as a docentes-alumnos/as, es retador para todos y todas, inclusive para quienes la enseñanza es su profesión y tienen que fungir ambos roles al mismo tiempo. Ante ello, es importante hablar con niñas, niños y adolescentes, y explicarles que es normal sentir la educación en casa como una intrusión y que adaptarse a la nueva dinámica es un reto para todos los miembros de la familia, pero es un proceso normal y se llama desescolarización. Cuando un niño, niña o adolescente deja la escuela institucionalizada para recibir su educación en casa, lo que se conoce como homeschooling, tiene que pasar por un proceso que se le conoce en esa comunidad como “desescolarización”. Además, es importante estar conscientes de que el proceso de aprendizaje no será igual que en la escuela. Esta es una buena oportunidad para invitarles a opinar sobre cómo puede mejorar la educación en casa, para superar esta etapa más rápido.

Para las madres y padres, es normal preocuparse por su condición de “educador/a temporal”, sentirse inquietos o con ansiedad sobre cómo su eficacia como docente puede afectar el desempeño de sus hijos/as más adelante. O puede suceder lo contrario, que madres y/o padres carezcan de tiempo, recursos o interés en la educación en el hogar de sus hijos y los dejen solos/as. También es habitual que niñas, niños y adolescentes no sepan qué hacer consigo mismos/as, sin su horario y rutinas habituales. Además, es normal que estén nerviosos por sus calificaciones, tareas o su desempeño académico, así como por lograr aprender sin dejarse distraer por el ambiente. En cuanto a autoridades y directivos, se están difundiendo diversas indicaciones, acompañadas de algunos materiales, y aun cuando convencida estoy que quienes formamos parte del ámbito educativo debemos participar con responsabilidad y entrega, también es muy evidente que falta mucho conocimiento de las condiciones de cada familia y mucho dominio del concepto de educación a distancia, para aportar soluciones viables ante este gran desafío. Por ello, las y los docentes, así como padres y madres de familia, debemos conocer términos como “unschooling”, en inglés, o “no escolarizar” en español, que hace referencia a un método educativo dentro del homeschooling. Se le llama unschooling, ya que es un proceso más natural de aprendizaje. Wilson lo describe como “el aprendizaje dirigido por los niños o el aprendizaje natural.” Además, agrega que “con la falta de escolarización, los niños toman la delantera en lo que quieren aprender y cómo quieren aprenderlo”. Faulconer menciona varios consejos para que las familias puedan adaptarse más fácilmente a esta situación, mismos que a continuación cito: a) Crear, construir e ingeniar: La cuarentena es un buen momento para motivar a los hijos/as a hacer arte. Ya sea contando historias, escribiéndolas, dibujando o construyendo cosas, es momento de dejar que niñas, niños y adolescentes dejen suelta su creatividad y descubran que se puede aprender de muchas maneras distintas; b) Acercarse a la naturaleza: Si se tiene la oportunidad, ayudarles a plantar algo, a conocer por nombre a las plantas y cuidar de ellas, identificar insectos o pájaros. En caso de no tener este espacio en casa, aún se puede plantar algo pequeño en interiores, como el experimento de fermentar un frijol en algodón; c) Moverse: Ya sea bailando al son de su canción favorita, o siguiendo ejercicios de internet, es importante que niñas, niños y adolescentes no pasen todo el día sentados; d) Adquirir el hábito de la lectura: Es importante promover la lectura en espacios cómodos, como en el sofá, en lugar de en un escritorio o en una mesa, para hacerlo menos formal. Además, es importante que los hijos/as vean a los padres/madres leyendo por gusto, ya sea novelas, revistas, noticias o cualquier otra cosa. Que conozca que no sólo se limita a obligaciones escolares; e) Observar documentales y televisión educativa juntos/as: Aprovechar para ver canales como The History Channel, Discovery Channel, documentales o series educativas en plataformas como Netflix. Faulconer incluso menciona que ha sabido de casos de niños/as que aprenden a través del programa de los “Mythbusters: los cazadores de mitos” ya que promueve el método científico, demostrando que la educación tiene muchas formas y uno nunca sabe qué pueda interesarles. Además, puede generar más pláticas sobre conceptos e ideas nuevas, mejorando la convivencia familiar; f) Usar el internet: Ya sea para ver TED Talks, tomar clases o cursos en línea, dar un paseo virtual por un museo o investigar sobre un tema, el internet es una gran herramienta. También es un buen momento para monitorear cómo es su presencia en línea y enseñarles sobre seguridad y responsabilidad de internet, lo cual también pueden hacer jugando; g) Labores del hogar: Debido a que los niños/as están acostumbrados/as a no estar en sus casas casi todo el día, pueden no estar conscientes de cómo pueden ayudar a mantener el hogar funcionando más allá de sus quehaceres como tender la cama o lavar sus platos, por lo que esta etapa puede servir para buscar recetas basadas en los ingredientes que se tienen en casa, planificar la comida, cocinarla juntos/as y ayudarles a sentir que contribuyeron a las labores del hogar, además de aprender habilidades fundamentales; y, h) Conectarse con familiares y personas cercanas: Es posible que niñas, niños y adolescentes sientan un vacío al no convivir con sus compañeros/as, docentes y demás personas con las que convivían antes, por ello, es un gran momento para cultivar las relaciones familiares, y enfocarse en darle prioridad a la calidad de estos momentos, en lugar de la cantidad. Ante la realidad de tener que estar en casa, la desescolarización también es una oportunidad para que madres y/o padres descubran cómo aprenden sus hijos/as, así como sus áreas de interés y sus fortalezas y debilidades.

Transitemos motivados/as este inusual regreso a clases, y ante la realidad que enfrentan millones de familias de estar en casa y tratar de continuar las educación de sus hijos/as, reconozcamos que es normal que niñas, niños y adolescentes tengan problemas para adaptarse a aprender desde el hogar, lo que mucho ayudará a tener expectativas reales de su desempeño, sin presiones que en nada ayudan, y buscando siempre priorizar lo verdaderamente importante: ofertar educación de excelencia para todas y todos.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]