El "Agustín Batalla" no atenderá pacientes con posible coronavirus

Iguala, Guerrero, Abril 18.- El Centro de Salud “Agustín Batalla Zepeda” no atenderá ningún paciente con coronavirus (COVID-19), todas las atenciones serán canalizadas en el Hospital General “Jorge Soberón Acevedo” porque cuenta con un área específica para la atención de los pacientes que se generen en el municipio.



Lo anterior lo informó, el secretario general de la subsección 02 de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, (SNTS), José Alfonso Muñiz Cortés, quien señaló que en la institución médica que representa, solo atiende las consultas generales y curaciones de los pacientes.



Explicó que cuando detecten un hipertenso, diabético y con problemas de sobrepeso que tenga una gripe, tos y temperatura alta le harán una valoración y si consideran sospechoso le recomiendan el aislamiento y las autoridades de salud le dan el seguimiento respectivo para hacerle las valoraciones con base a los protocolos de salud.



“El centro de salud no tiene ni los espacios, ni área destinada para recibir a los pacientes con COVID y los pacientes se canalizan al Hospital, porque es la institución que tiene una Clínica COVID-19”.

Al preguntarle sobre casos de pacientes, Muñiz Cortes dijo que no es la persona autorizada, sin embargo, aseguró que al menos en el Centro de Salud, no han atendido ningún sospechoso, sin embargo, a todos sin excepción recomiendan cuidarse y quedarse en casa.