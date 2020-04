Endurecen medidas sanitarias en el Mercado Municipal

Iguala, Guerrero, Abril 18.- Como lo anunció el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, en su conferencia de prensa diaria, este viernes se cerró la mayoría de las entradas y salidas al Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, para controlar el acceso y aplicar las medidas de prevención contra el Covid-19.



Desde la madrugada del viernes, personal de diversas áreas del Ayuntamiento colocaron vallas metálicas, mismas que son resguardadas por elementos de seguridad pública para que no sean retiradas, con la finalidad de controlar el acceso de consumidores y que el personal de seguridad, Salud y del Mercado vigile que se respeten las normas establecidas para evitar la propagación del coronavirus.

Por la mañana, las autoridades municipales integradas por Tránsito, Seguridad Pública y la Dirección del Mercado Municipal, arrancaron el operativo colocando personal de Seguridad Pública, para controlar que sólo ingrese una persona por familia y utilice el cubrebocas.



De igual forma también recordaron que las mujeres podrán realizar compras los días lunes, miércoles, viernes y domingo, mientras que los varones los días martes, jueves y sábado, además queda prohibido que acudan con niños, acompañantes y adultos mayores.



El administrador de este centro de abasto, Anibal Adán Sandoval, dijo que es necesaria la cooperación de la ciudadanía, “Esto es como un sistema de engranajes, todos debemos trabajar y poner de nuestra parte, autoridades y ciudadanía, si ellos le dejan todo el trabajo al gobierno es imposible”.



Dijo que desde hace tres semanas se les viene invitando a que acaten las medidas sanitarias para no llegar a esto y no entendieron, no portaban cubre bocas, ni guantes, tampoco contaban con gel antibacterial por eso se tomó esta determinación de cerrar algunos accesos al mercado.



Advirtió que a partir de la próxima semana se aplicarán sanciones a los locatarios que no acaten las medidas sanitarias, a los restaurantes o fondas que tengan comensales y quienes no cuenten con el material adecuado para su negocio.



Por su parte, el director de Tránsito, Carlos Alejandro Marino Cobo, invitó a la ciudadanía a que sólo acuda un miembro por familia a realizar las comprar y que se respeten los días asignados para hombres y mujeres.



Llamó a los ciudadanos y comerciantes a utilizar el cubrebocas porque es una medida que ayuda a contener el virus, de igual forma señaló que se trabaja en coordinación con la Dirección del Mercado y Seguridad Pública, para eficientar las medidas de prevención.



Por último, señaló que sostendrán una reunión con líderes transportistas para reiterarles el uso de cubrebocas y de las medidas de higiene, “actualmente las urvans que salen o llegan de las comunidades se sanitizan, se realiza su limpieza antes de cada uso para contener el virus”, dijo.



La Patrulla Payaso obsequió cubre bocas e invitó a la gente a utilizarlo, además de brindar información de que a partir de este sábado será obligatorio.