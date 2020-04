No hay investigación contra Peña Nieto: López Obrador

Ciudad de México, Abril 18.- No hay ninguna investigación abierta en contra de Enrique Peña Nieto, aclaró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



En su conferencia matutina, adujo que sólo se juzgará a los expresidentes cuando los ciudadanos soliciten que se realice una consulta para preguntar al pueblo que así sea.

“No existe ninguna investigación del gobierno contra el expresidente Peña Nieto, puede haber denuncias en la Fiscalía por parte de ciudadanos, (pero) no hemos formulado nosotros ninguna denuncia”, indicó el mandatario federal durante su conferencia de prensa de este viernes.



Lo planteé con toda claridad desde la toma de posesión -recordó-. He dicho -para refrescar el caso- que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes.



López Obrador añadió que su gobierno está enfocado a eliminar la corrupción del sistema de gobierno, que se ha avanzado en los niveles altos, para lo cual se requiere trabajar con los gobiernos estatales y municipales para erradicarla.



“Por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal, pero eso (la denuncia) depende de los ciudadanos. Nosotros estamos hablando de acabar con la corrupción, el principal problema de México”, atajó el jefe del Ejecutivo federal.



Reiteró que su gobierno ha enfrentado toda una campaña pública de ataques y calumnias, provenientes de aquellos que no quieren que el ataque a la corrupción prospere.

“Hay resistencias pero tampoco tan fuertes. No pasa nada. Hay toda una estrategia, hasta editoriales de periódicos del mundo. Nosotros vamos a seguir garantizando el derecho a disentir. No voy a responder, no me voy a enganchar.”



En el salón de la Tesorería, habilitado como sitio de su rueda de prensa diaria, el Ejecutivo federal, consideró que ahora “la verdad se abre paso y llega al más apartado lugar del país. Eso es lo que más nos da tranquilidad, puede haber una noticia escandalosa y un editorial de un periódico famoso del mundo, ¿y qué pasa? Hay que estar tranquilos.



“Nuestros adversarios ahora buscan a los famosos, a artistas y personalidades, es parte de la estrategia, esto es normal en una democracia”.



Univision publicó Exclusiva: Gobierno mexicano emprende masiva investigación bancaria al gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto.



El reportaje expone que en las últimas tres semanas, el gobierno mexicano ha emprendido una masiva búsqueda de información bancaria sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, su exconsejero jurídico de la Presidencia y varios miembros de su gabinete, incluido el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien fue candidato a la presidencia en 2018.

Decenas de documentos oficiales, obtenidos por Univision, muestran que la Secretaría de

Hacienda tiene en desarrollo una investigación de “evolución patrimonial” que involucra al círculo más cercano de Peña Nieto, a su exesposa Angélica Rivera, a sus hijos y a familiares de sus colaboradores.



El 14 de abril, 50 bancos en México recibieron requerimientos para que entreguen información sobre cuentas del expresidente, su familia y exmiembros de su gabinete, que gobernó México entre 2012 y 2018.



La pesquisa tiene su origen en una solicitud del 26 de marzo de 2020. En ella, la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que acopiara la información con los bancos. La Comisión es un organismo de Hacienda de México.



“Nosotros estamos hablando de una indagatoria de evolución patrimonial; él (AMLO) está hablando de un juicio político”, acotó Ramírez.



“La SFP dijeron que no podían darnos una respuesta porque tenían que cuidar el debido proceso”, indicó.



“Lo que conseguimos fue un oficio que dirigen a los bancos”, precisó. “En cada uno de los oficios dice que es para fortalecer una indagatoria”.



“Estamos viviendo un momento fundamental en la historia del país. Empezamos a caminar por el camino correcto“, reaccionó el abogado Paulo Díez, quien ha presentado una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción en el sexenio pasado.



“Lo que hicieron fue saquear cotidianamente al país, sistemáticamente lo saquearon”, sostuvo en Aristegui en vivo.



“El gobierno de AMLO tiene la enorme oportunidad no sólo de hacer justicia sino el resarcimiento del daño”.



La noticia de la investigación contra Peña se da a conocer en paralelo a otra investigación, de la UIF contra Luis Miranda, extitular de Sedesol en el sexenio pasado.