Llama HAF a intensificar acciones preventivas contra el coronavirus

Acapulco, Gro., Abril 18.- Afin de intensificar las acciones preventivas para reducir los riesgos de contagio por COVID-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una reunión de trabajo con ediles de las costas Grande y Chica que en sus municipios o vecindad tienen casos de coronavirus, además de Acapulco y Juan R Escudero (Tierra Colorada), a quienes llamó a cumplir con las normas sanitarias implementadas por la Federación y los alertó en el sentido de que entre el 8 y 10 de mayo próximo, serán las fechas de mayor riesgo.

El Ejecutivo guerrerense detalló que el fin de semana se reunirá con las y los presidentes municipales de otras regiones y destacó que a dos semana de haberse cerrado las playas, medida que fue correcta, aunque dura e inédita, pero necesaria como una acción sanitaria frente a la pandemia del coronavirus.

En este sentido, abundó: "Estamos convencidos que el haber cerrado las playas fue una acción necesaria, pero fuerte en lo económico. Si hubiéramos dejado abierto todo, ahorita nos estuviéramos tronando los dedos y viendo a quien echarle la culpa frente a las circunstancias que pudo haber acontecido".

Astudillo Flores, puntualizó que, "necesitamos reducir más el movimiento de la gente, tenemos que hacer más cosas; el 18 de mayo si los municipios no tienen contagios de COVID-19 volverán a clases". Hasta el momento son 15 los municipios que registran contagios por coronavirus.

El gobernador afirmó que se tienen que intensificar los operativos para incrementar el conocimiento a la gente y concientización de la emergencia sanitaria. "Yo les sugiero, pongan más líneas, perifoneo, utilicen los medios de comunicación a su alcance para seguir insistiendo que las personas se muevan menos".

En la reunión realizada en la Octava Región Naval, el gobernador Héctor Astudillo Flores, convocó a los ediles a trabajar frente a la contingencia, pues afirmó que no son tiempos de hacer acciones políticas con motivo de la pandemia por el coronavirus, sino de fortalecer los trabajos en sus municipios en favor de la población.

"Yo les reconozco mucho su trabajo, son tiempos de demostrar del por qué estamos donde estamos y la confianza de la gente que tuvo en uno debe ser demostrada en oficio político, administrativo y hasta en la imaginación que se debe tener todos los días para hacer cosas", dijo Astudillo Flores.

Entre todos hay que ir juntos, aquí no hay pleito con nadie, ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador e indicó: "Yo al Presidente lo respeto porque es el Presidente y segundo, porque me ha dado un trato muy respetuoso y muy correcto y yo sé lo agradezco y yo no soy el que le va a andar provocando conflictos".

El coordinador estatal de la Guardia Nacional, Antonio Ramos Argüello, reconoció la labor de diálogo qué ha implementado el Gobierno del Estado en materia de Seguridad Pública.

Estuvieron presentes la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, la alcaldesa de Atoyac, Yanelly Hernández Martínez, el alcalde de Tecpan, Yasir Deloya, el alcalde de Juan R Escudero (Tierra Colorada), Delfino Terrones y de La Unión, Cresencio Reyes Torres.