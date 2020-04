Frank en su tinta...

UNA NOTICIA buena y una mala. Primero la mala: La cuarentena por el Coronavirus se prolonga hasta el 17 y 30 de mayo. La buena: A partir del 18 de mayo y del 1 de junio se normalizan las actividades (de trabajo, clases, sociales, comerciales, deportivas, etcétera) de manera paulatina. Por las condiciones que estamos viviendo por la pandemia, la noticia mala prácticamente fue ignorada. Hay que recordar que la cuarentena era primero hasta el 20 de abril, pero luego se prolongó al 30 de abril y ahora se vuelve a prolongar hasta mayo (17 donde no hay casos de Coronavirus y 30 donde hay contagios). Sin embargo, el anuncio del fin de la cuarentena se vio como una luz al final del túnel para los mexicanos……. LE ESTÁN fallando las fuentes al periodista Joaquín López-Dóriga. El miércoles aseguró en su cuenta de Twitter que el gobierno federal anunciaría este jueves la fase 3 del Covid 19. Incluso, varios, medios de comunicación tomaron la afirmación como nota. No fue así. Al inicio de la semana también aseguró que se perdería el presente ciclo escolar y que las escuelas darían los certificados en julio sin más clases. Incluso, pronosticó que el ciclo escolar 2020-2021 no iniciaría. También falló. Este jueves el gobierno federal anunció el regreso a clases el 18 de mayo y el 1 de junio…….. POR CIERTO, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los medios que difunden noticias falsas, y citó como ejemplo a los Diarios de Juárez y Chihuahua que publicaron fotografías de víctimas de coronavirus de Ecuador y las presentaron como si fueran fallecidos de esa entidad. “Es un asunto nada más de ética y así todos los días noticias falsas, pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno”, precisó López Obrador. Añadió que en ese manejo de información referente a la actuación del gobierno se han sumado medios internacionales: “Editoriales, diarios famosos del mundo en contra nuestra y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Pero afortunadamente contamos con el apoyo y el respaldo de millones de mexicanos. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo”……… A PROPÓSITO de noticias falsas, la Secretaría de Educación Pública desmintió que se perderá el presente ciclo escolar por la emergencia sanitaria. También negó que se vaya a aplicar una reducción salarial a los docentes en el país. El titular de la SEP criticó que se haya creado una cuenta falsa a su nombre para difundir información apócrifa…….. EL AYUNTAMIENTO de Tlacotepec informó que compró 35 toneladas de frijol para distribuirlo entre las familias necesitadas ante la emergencia sanitaria. Además, se dio a conocer que el alcalde Serafín Hernández donará su salario del mes de abril. Síndicos y regidores aportarán el 30 por ciento de su sueldo mensual para la misma causa……. EL SECRETARIO de la Comisión de Atención a Migrantes del Congreso local, Robell Urióstegui Patiño, informó que hay un importante retorno de guerrerenses que vienen de los Estados Unidos. Dijo que algunos lo hacen por la falta de empleos a partir de la contingencia sanitaria, pero que otros más por temor a contagios…….. SIMPLE dato: Hasta el momento hay contagios de Coronavirus en 15 municipios de Guerrero, por lo tanto, no regresarían a las actividades normales el 18 de mayo. Sólo lo harían los 66 municipios restantes. Es decir, los municipios que no tengan contagios el 17 de mayo, podrán reanudar todas sus actividades paulatinamente al otro día. Sí tienen contagios, lo harán hasta el 1 de junio…….. PUNTO.