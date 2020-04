Comerciantes del Tianguis de los Jueves amenazan con abrir sus locales mañana

Iguala, Guerrero, Abril 15.- Al menos una docena de comerciantes locatarios del Tianguis de los Jueves, encararon al secretario de Desarrollo Económico del municipio de Iguala, Eduardo Cruz Cerón, para reclamarle la postura de las autoridades para que ellos no trabajaran en ese espacio debido a la contingencia sanitaria del Covid-19.



Encabezados por Antonio Urquiza Arteaga, líder de un grupo de comerciantes, le exigía que les dieran apoyos a los que tienen derecho como comerciantes, ante esta situación de crisis económica por la pandemia del coronavirus, por lo que no han podido trabajar.



El funcionario municipal escuchó con atención esos reclamos que le decían: “nosotros tenemos necesidad, tenemos hambre, no tenemos que tragar, nos vamos a instalar y vamos a vender este jueves, quieran o no quieran, porque es nuestro único sustento y no tenemos dinero”.



Asimismo le solicitaban el apoyo de los programas del gobierno federal, que existen presuntamente para otros sectores comerciales y que ellos no tienen, de tal manera que con su agresividad y reclamos, insistieron en abrir sus negocios este jueves en el tianguis, ante la necesidad que tienen para obtener recursos para sostener a sus familias.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Cruz, sólo comentó que esta inconformidad la pasaría al presidente municipal Antonio Jaimes Herrera; para su conocimiento y será él quien ponga orden y decida sobre el tema, una vez que lo más importante por ahora, es la protección de las familias por la pandemia que se vive a nivel global por el coronavirus, sin que ofreciera ninguna otra solución.