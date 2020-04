Hay altas probabilidades que mujer falleciera por coronavirus: Alcalde

Iguala, Guerrero, Abril 15.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, informó sobre el primer deceso en la ciudad que apunta, por la sintomatología, a un posible caso de Covid-19, “que está en proceso y aún no cuentan con el documento oficial” que emite la Secretaría de Salud Guerrero.



Así lo dio a conocer en la conferencia nocturna que realiza diariamente, donde especificó que “hoy en la madrugada falleció en el Hospital General de Iguala esta persona y por la sintomatología parece que sí será positivo”.



Esto dijo, que se debe tener la certeza, con un documento que emita la Secretaría de Salud en el estado, “debemos ampliar la información sobre la persona que es fuertemente sospechosa al Covid-19”.



Dijo que esto genera un riesgo importante por el contacto que tuvo con otras personas, “por eso debemos tener todo el apoyo de la ciudadanía, con relación a tener sentido común ante esta situación y mantenerse en sus casas”.



Indicó que este miércoles que esté el documento oficial, “el cual todo apunta a que sería este resultado positivo, por lo que tendremos una reunión para hacer un barrido en la colonia para saber con quién tuvo acercamiento esta persona, así como los lugares en los que estuvo”.



Puntualizó Jaimes Herrera que han sido respetuosos de dar a conocer los nombres de los pacientes y familiares, porque esta emergencia la enfrentamos todos como ciudadanos “y pedimos que no sean violentados los derechos de la población y seamos respetuosos, debemos dejar a un lado la ignorancia y aplicar mejor los cuidados y la prevención”.



Agregó que la única forma de no enfermarse es, “quedándonos en casa, mantener la sana distancia, hacer un hogar saludable, evitar riesgos al salir, el virus ya está aquí, lo que tenemos que hacer es no salir, la gente debe hacer conciencia de la magnitud de esta crisis, preferimos exagerar a que digan que no tomamos medidas de prevención para evitar los contagios en la ciudad”, enfatizó el primer edil.