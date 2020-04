Informará AMLO situación del coronavirus en el país, mañana

Ciudad de México, Abril 15.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que en los meses de mayo, junio y julio, el gobierno federal aplicará una “inyección de dinero” en beneficio de la población, como medida para reactivar la economía tras la llegada del Covid-19 en México.

“En mayo, junio, julio, va a haber una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres, para que tengan capacidad de consumo, se va a fortalecer la capacidad de consumo en tres meses; ahora sí que lo que se tenga y el resto para levantar pronto la economía. Eso es lo que estamos considerando en términos generales”, señaló sin explicar los detalles.



Recordó que será hasta el próximo jueves cuando dé a conocer todos los detalles de su plan para reactivar la economía, pero sostuvo que están preparados.



“Nos seguimos preparando para el momento más difícil, que no nos rebase, que no nos sature la emergencia, que no rebase la capacidad que se tiene en hospitales, camas, ventiladores, etcétera, y una vez que se resuelva lo de la epidemia, vamos a iniciar con la recuperación económica, ya estamos trabajando en eso”, apuntó.



El mandatario aseveró que “hay un poco de oposición” por parte de los conservadores, porque “no están de acuerdo con la transformación del país”, y “quisieran mantener el régimen de corrupción”, sin embargo, insistió en que no se va a detener.



“Es legítimo que se opongan a esa política pero nosotros llegamos aquí para hacer el cambio, no engañamos a nadie, no dijimos que se iba a mantener la corrupción o la impunidad, dijimos que por el bien de todos, primero los pobres, y eso es lo que estamos haciendo”, concluyó.



Convoca AMLO a gabinete de Salud por informe del próximo jueves



El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una reunión del gabinete de salud, además de integrantes del Plan- DN-III.



En el encuentro programado a las 10:00 horas, se prevé coordinar las acciones a realizarse durante la fase tres de la contingencia, así como detallar el informe que dará a conocer el presidente el próximo jueves.



“El jueves vamos a informar sobre qué esperamos hacia adelante, los científicos van a deliberar, van a presentarnos sus conclusiones, y a partir de ello el jueves daremos a conocer a toda la población, para tener una idea del tiempo que todavía deberemos cuidarnos para evitar que se propague la epidemia y que nos cause daño”, declaró el ejecutivo durante la conferencia matutina de este martes.