Revista de la Semana

No es como algunos lectores creen, que yo sólo aventuro suposiciones y estoy en contra de López Obrador. Falso. Voy a demostrar con datos y cifras mi percepción de lo que está pasando en México y que a todos nos debería interesar. Y lo hago porque yo sí pienso en México. Yo sí quiero a mi país y deseo que no nada más a mí, sino a todos nos vaya bien.

La verdad, México está enfermo. Cuatro jinetes del Apocalipsis lo tienen en terapia intensiva: la pandemia, economía, violencia y soberbia; aderezadas con la mentira como bandera de Morena.

El Covid-19 tiene encerrada y atemorizada a la población, pues los estragos que deja a su paso son fulminantes. La parálisis económica es alarmante, ya que a mediados de este año analistas pronostican caiga el PIB cerca del -20%. Una epidemia más encontró en marzo pasado su pico histórico al contabilizar 2,585 homicidios, es decir, casi 85 diarios. Pero el virus más nocivo y peligroso se llama 4T; y es que el aberrante populismo de Obrador, su evidente desprecio de la ley, su soberbia y su caprichoso absolutismo, han provocado que el país haya tomado un atajo lleno de riesgos y minado.

La conducta de AMLO es la de un dictador, pues lo mismo somete a su gabinete que a los representantes populares, a los gobernadores que a los empresarios. Sus dogmas y prejuicios lo mueven a tomar decisiones arbitrarias, falaces e inconsistentes que están llevando al país al precipicio, lo que está asustando a la comunidad internacional, pues de acuerdo a informes del Banco de México, en marzo salieron del país 155 mil millones de pesos de inversiones extrajeras en bonos del gobierno mexicano.

Los dictadores de todos los tiempos tienen la misma marca: la ceguera de sí mismos. Todos caen en la trampa narcisista de pensar que sin ellos no se mueve la hoja del árbol, sin ellos el cielo se nubla y la tierra se cae. Y de buena fe, como los locos, ven una realidad que sólo es así para sus aturdidos ojos.

Desde antes de llegar a la primera Magistratura, Obrador empezó por dividir a los mexicanos en pueblo bueno (sus feligreses) y conservadores (los que lo critican); muestra su falta de sensibilidad y calidad humana con frases y epítetos despectivos a quienes criticamos sus actos y sus errores; ahora, en un desplante que ignora lo que es la pandemia, ofende a tantísima gente que se encuentra contagiada; desprecia o demerita la acción abnegada y heroica de miles de doctores y enfermeras, el reclutamiento en cuarentena de millones de seres humanos; a miles de profesionistas que no laboran por respetar el quedarse en casa; a otros tantos empleados y ambulantes que viven de lo que venden, pero no hay quien compre; no toma en cuenta a los más de 300 mil que se han quedado sin trabajo y el luto de miles de familias en el mundo, al considerar que la pandemia le vino "como anillo al dedo", para lograr sus propósitos aviesos.

La situación de la economía es gravísima. La parálisis económica que sigue en caída libre, se debe al desplome de la estadounidense, así como a la contracción de 4 sectores claves de la nuestra: turística, automotriz, energética y construcción. Más aún, el rumbo presidencial del déficit público no es solamente incorrecto, sino que no abona a encontrar la solución al problema.

La soberbia es la madre de todos los vicios. Es la fuente de donde manan todos los pecados. Así pues, las decisiones de AMLO, la mayoría inexplicables, tienen su origen en la soberbia. Sostener contra viento y marea los proyectos de Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya; la prepotencia con que canceló las obras del AICM y Constellation Brands; el encuentro con la madre del Chapo y su abogado, haber provocado que el Chapito sometiera a la 4T y cumplirle sus peticiones a Trump,

La 4T se colapsa porque no sabe gobernar. Gobernación rebasada, pues seguido es suplida por Relaciones Exteriores: Economía hundida por haber corrido al Titular; Seguridad, perdida, pues la Guardia Nacional lo suple; Salud arrasada y Educación deteriorada.

Me dicen que ya no querían al PRI. Pero lo que no recuerdan es que Obrador fue priista al igual que Bartlett, Ebrard, Monreal, Muñoz Ledo, Gómez Urrutia... Es la misma gata revolcada.

Aseguran que ya no hay corrupción. Hace poco demostré que hay más corrupción que en el sexenio anterior. Menciono sólo 3 casos emblemáticos: La descarada exoneración a Bartlett. La Secretaria de Gobernación recibe ingresos 3 veces más que el Presidente. Y los más recientes: en febrero México vendió a China cubre bocas, los mismos que ahora recompró a China 30 veces más caros, lo que reconoció López Gatell. Y la adquisición de ventiladores a un alto precio, a una empresa que no está dedicada a ese tipo de insumos y que entregará hasta agosto y septiembre.

Ante el colapso y sin presencia de la oposición, somos los ciudadanos los que debemos asumir el liderazgo laboral, cultural y ético, con productividad en nuestros centros de trabajo, información e ideas positivas.