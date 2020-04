Planea reencuentro para celebrar su aniversario

El cantante británico Liam Payne, exintegrante de la agrupación de pop One Direction, que se separó en 2016, reveló que se ha reunido con la banda para planear un reencuentro en conmemoración de su décimo aniversario.

Fue en una entrevista con el periódico británico The Sun, en la que Payne lo confirmó: “Tenemos la fecha del décimo aniversario a punto de llegar, así que hemos estado hablando un montón durante las últimas semanas, lo que ha sido genial”, contó.

Según expresa el cantante británico, las reuniónes con los exintegrantes, que en los últimos años han trabajado en su carrera como solistas, han sido sustanciosas: “Para escuchar un montón de voces de gente y ver viejo contenido y cosas distintas, que no hemos visto desde hace mucho tiempo o no hemos visto nunca, es muy interesante”, confesó.

Sin embargo, el artista no reveló más al respecto, pues dijo: “Por el momento no sé qué es lo que se me permite decir”, no obstante, expuso su alegría por la reunión: “Más que otra cosa, ha sido algo genial volver a conectarnos juntos otra vez”.

Los fanáticos de la agrupación comenzaron a hacer comentarios al respecto y pese a expresar su emoción por la noticia, se preguntan si Zayn Malik, quien también fue miembro del grupo, formará parte del reencuentro, pues en 2015 anunció su retiro oficial de One Direction, en medio de una gira mundial.

“El desafío es que Zayn quiera hacerlo”; “La lista de Zayn Malik” en la cuenta oficial de One Direction en Twitter fue supuestamente eliminada cuando abandonó el grupo, pero ya lo agregaron, voy a llorar, hay posibilidades de que esté en el reencuentro”; “Me va a dar algo, lo esperé tanto”; escribieron algunos internautas en torno a la noticia.