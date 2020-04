Reitera Carlos Duarte su llamado a la gente para que se quede en su casa

Cocula, Gro., Abril 13.- El presidente municipal, Carlos Alberto Duarte Bahena, insistió en su llamado a la ciudadanía de Cocula para que se quede en su casa y tome las medidas de prevención para evitar un riesgo de contagio, además, reiteró su llamado a las personas que quieren venir de visita a este lugar que no lo hagan por favor, porque ahorita, por la pandemia que se vive en el mundo, no son tiempos de vacacionar, sino de quedarse en sus hogares, porque el virus no se mueve, sino nos movemos nosotros, expresó.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía en general, habló sobre el diálogo telefónico que sostuvo con el alcalde Antonio Jaimes Herrera y las restricciones que se tienen en el municipio vecino de Iguala de la Independencia, en tiendas departamentales y mercado municipal, entre otros establecimientos, como medida preventiva y para evitar riesgos de contagio, por ello pidió a la gente de Cocula que si va de compras, lo haga una sola persona.

Lamentó la actitud que toman algunas personas en el filtro carretero en la comunidad de Tomás Gómez cuando les impiden el paso, se molestan, ofenden a las personas que se encuentran en el lugar, les pidió su comprensión, entiende que quieren ver a familiares y amigos, pero lo que se busca es evitar un riesgo de contagio entre la población y después se tenga que lamentar otra situación.

Duarte Bahena señaló que lamentablemente el municipio tiene otros accesos y quienes logran pasar por otra parte, se ríen, no toman las cosas con responsabilidad; criticó también que algunas personas llegan al filtro, mandan llamar a los adultos mayores, los abrazan, los besan, entiende esas muestras de afecto, pero en su trayecto el visitante pudo haber estado en algún lugar de contagio.

Pidió la comprensión de quienes buscan ingresar al municipio a visitar a sus familiares, pero actualmente se vive una pandemia global y ahorita es tiempo de cuidar más a los adultos mayores porque son un sector más vulnerable, son tiempos de quedarse en casa, porque de esa forma también se cuida a la familia, después de que pase esta situación, siempre serán bienvenidos, expresó. “Estamos muy preocupados, estamos trabajando en medidas de prevención, en estas próximas dos o tres semanas nos vamos a dar cuenta cuál será la situación en el municipio”.

“La indicación principal es quédate en tu casa, si ya pasaron el filtro, quédense en su casa, no tienes que ir a visitar a la tía, al abuelito, al primo, pero desafortunadamente se van a visitar a todo mundo, no son responsables, no hacen caso a las indicaciones de las autoridades de Salud, recuerden que muchos son asintomáticos, la manera de parar esto es quedarse en casa, por favor quédense en casa”, reiteró.

Recalcó que como gobierno municipal han hecho lo humanamente posible para evitar un riesgo de contagio entre la ciudadanía, porque les interesa la salud de todas las personas, además de que realizan diversas acciones en beneficio de la gente, apoyándolos, entre ellos a los habitantes de El Machito de las Flores, a quienes no han dejado solos, están al pendiente de ellos.