Caras y emociones por la pandemia

Durante el aislamiento o tiempo de sana distancia que estamos experimentando, la representación del estado de ánimo en el rostro no puede ser la misma. Cada quien asimila los aconteceres de los momentos y los días y los proyecta en razón de debilidades y fortalezas propias. Por supuesto, procurarse y al mismo tiempo procurar tranquilidad a familiares pequeños implica esfuerzos mayores. Sin embargo, más allá, fuera del núcleo de la familia, al conversar sobre los estragos que está causando el coronavirus en la salud y la economía, la expresión en los rostros se torna diversa.

Flota en el ambiente una carga apenas soportable. No es para menos. F. Savater nos recuerda: “Las plagas sacan lo mejor y lo peor de la humanidad”. Justo en eso estamos. Unos reprochan, reclaman, sugieren, “aconsejan”; otros amenazan, encaran, plantan cara y desafían a la autoridad. Desde luego, los hay, y son muchos los ciudadanos que aprueban, apoyan y sacan la cara para, a su vez, defender a quienes en medio de la tempestad están dando la cara, tomaron precauciones, exhortan a la sociedad, hacen todo lo que pueden y asumen las consecuencias de sus actos. Nadie está exento de esta contaminación merced a los medios de comunicación a pesar del aislamiento; como no lo está ninguno del riesgo de acoger, sin solicitarlo, el Covid-19.

El alarmante número de fallecimientos en países considerados del Primer Mundo, en particular Estados Unidos, refugio de muchos connacionales; la amenaza de un contagio masivo (comunitario), así como la ausencia de un medicamento que cure está generando en los mexicanos un conjunto de emociones negativas intensas y caóticas. Al respecto, una investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM, cuya información adelantó el coordinador del trabajo, Rogelio Flores Morales, en Proceso, No. 2266, revela el estatus emocional que hemos empezado a padecer en el contexto de la tragedia sanitaria y cómo esos sentimientos causan dificultades para concentrarse, pérdida de sueño e incapacidad para tomar decisiones correctas. Si bien el estudio registra el surgimiento de emociones como el Cariño, la Empatía, el Amor, la Solidaridad, Confianza, Paciencia y otras, advierte que los síntomas negativos pudieran derivar en un lamentable trastorno mental.

Previo al análisis y especificación del espectro de emociones que están manifestando las personas, las siguientes son algunas de las interrogantes que dieron pie y orientaron el trabajo del equipo:

¿Por qué está emergiendo una pandemia de emociones a la par que la viral? ¿A qué se debe que el miedo, que un sector de la población está experimentando, puede rebasar su límite y comience a transformarse peligrosamente en pánico (es decir, en un posible trauma psicológico)? ¿Por qué en ocasiones somos presa fácil de estampidas emocionales que contagian sensaciones o conductas disparatadas, como las compras masivas y tumultuarias de papel higiénico o cerveza? ¿Por qué nos reímos de las catástrofes y hacemos de un episodio trágico una oportunidad para los memes y el humor negro en las redes sociales? ¿A qué se debe esta necesidad recurrente y algunas veces obsesiva de los mexicanos de convertir la tragedia en una comedia? ¿Cuál es la radiografía emocional de México en los tiempos del coronavirus? ¿Cuáles son las emociones más recurrentes que estamos experimentando los mexicanos en el contexto del distanciamiento social promovido por la Secretaría de Salud?

El campo de investigación lo circunscribieron a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Y, de acuerdo a la encuesta, el mayor porcentaje está en la Incertidumbre que siente la población. Los entrevistados pusieron en segundo, tercero y cuarto lugar, la Preocupación, la Ansiedad y una sensación de Impotencia ciudadana frente a la enfermedad. Al grupo anterior siguen la percepción de Vulnerabilidad, Miedo, Frustración y Aburrimiento. En menor grado, pero también presentes y causando efecto alguno están la Tristeza, Desánimo, Soledad, Desesperación, Pesimismo, Fragilidad y Desesperanza. Todas ellas, podrían avasallar las emociones positivas y trastocar el equilibrio. Claro, el optimismo de los investigadores no descarta la capacidad de adaptación como elemento importante de la resiliencia de los participantes entrevistados.

Para más, sabemos que lo peor está por venir, pero no si estamos ya a la mitad de la tormenta. De allí que, los estados de ánimo, son entendibles. La incertidumbre, preocupación, ansiedad e impotencia son fuertes porque millones de mexicanos tienen hambre; y otros porque su capital y sus ganancias se esfuman sin tener seguridad de ayuda como la tuvieron con gobiernos anteriores. Los primeros se sienten vulnerables también porque temen que los programas elevados a rango constitucional sean letra muerta; los segundos, porque no sabrían qué hacer si AMLO no cede y mantiene la decisión de no contratar deuda ni rescatarlos con recursos públicos. En tanto, el gobierno, tiene el reto de mantenerse firme para no detonar, por la presión, otras crisis; igual o peores, que la que estamos padeciendo.