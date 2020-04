Educando con Valores

Las medidas adoptadas por los tres niveles de gobierno en nuestro país, ante la la pandemia generada por el coronavirus, están cambiando nuestra forma de vida. Los números son alarmantes: en el mundo ya hay más de 1.500 millones de estudiantes sin poder asistir a clases, según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); eso equivale al 91% del total de estudiantes inscritos/as en un total de 188 países. Ante ello, los centros educativos de forma particular o los países de forma general, intentan ofrecer alternativas online para seguir educando de forma remota. Por lo anterior, instantáneamente ha cambiado la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar, ahora se convierten en el mismo lugar, tras las necesarias regulaciones efectuadas. Tales medidas ha revelado la realidad de los muchos otros roles que la escuela ofrece, además de lo académico, haciendo imperativo entender que estas medidas resultan, para algunos/as una complicación incómoda, mientras que para otros/as, la situación es aún más preocupante. Desafortunadamente, las escuelas que pueden ofrecer una experiencia académica virtual completa, con alumnos/as que cuentan con dispositivos electrónicos, docentes que saben cómo diseñar lecciones en línea funcionales y una cultura basada en el aprendizaje tecnológico, no son muchas. La realidad es que la mayoría de las escuelas no están preparadas para este cambio que permite reconocer que el acceso desigual a internet es tan sólo uno de los muchos problemas que enfrenta nuestro sistema educativo. En ciudades donde el 70% de las y los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos, llevar la escuela a casa significa enfrentarse a no contar con la tecnología o conectividad necesarias para el aprendizaje online. La brecha digital continúa expandiéndose a medida que las y los estudiantes en sectores vulnerables siguen quedándose atrás en su aprendizaje

Según el World Economic Forum, sólo alrededor del 60 % de la población mundial tiene acceso a la red; por ello, plantea que esta pandemia se convierte en una oportunidad para recordarnos las habilidades que las y los estudiantes necesitan justo en crisis como estas: toma de decisiones informada, resolución creativa de problemas y, sobre todo, adaptabilidad. Para garantizar que esas habilidades sigan siendo una prioridad para todas y todos los alumnos, la resiliencia también debe integrarse en nuestro sistema educativo. "Este es un enorme desafío de equidad educativa que puede tener consecuencias que alteran la vida de los estudiantes vulnerables", ha aportado Ian Rosenblum, Director de The Education Trust-New York. Noah Dougherty, Director de Diseño en Education Elements, Consultora de Educación, señala: "El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela no es replicable en línea".

El cierre de los centros educativos -las escuelas primarias, secundarias y las universidades- fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Ese cierre constituye una de las intervenciones no farmacéuticas más poderosas que se puedan implementar, -según especialistas-, pero conlleva un sin número de desafíos, como lo es saber qué tanto estamos preparados autoridades, estudiantes y docentes, para participar en una educación a distancia, así como cuánto quedará de lo que se implemente, como parte de una experiencia que busca ser exitosa. Es necesario recordar que en nuestro país, mientras el 73 por de las y los mexicanos que vive en ciudades cuenta con algún tipo de acceso a la red, bien sea desde su celular, un computador personal o de uso comunitario, pero en la zonas rurales, la cobertura de internet apenas llega un 40%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).

Ante este panorama, Benitez Larghi aportó que: “Aunque resulte imposible suplantar las dinámicas y aprendizajes que se dan en las clases presenciales, es necesario que la gestión del tiempo al interior de las familias se redistribuya, para dejar bien definido quién, cuánto y cómo dedicarse a orientar a chicos y chicas de primario y secundario en el estudio hogareño sin reproducir estereotipos y desigualdades de género existentes”. Según Morán, no sólo el personal docente, sino también las y los estudiantes, deben estar dispuestos/as a cambiar los modelos tradicionales y encontrar roles más participativos, para que esta situación que se dio en la emergencia se traduzca en un cambio a nivel educativo que perdure: “Cuando todos los ojos se posaron en la educación virtual, a raíz de la pandemia, los pedagogos estamos replanteándonos qué nos faltó resolver de la educación puramente virtual que ahora nos impacta tan fuertemente para poder llevar a cabo nuestra tarea”. Welschinger coincide: “La situación desatada a raíz de la crisis del coronavirus está interpelando a la escuela de modo urgente sobre su capacidad de responder a un desafío con el que desde hace años la educación viene lidiando: qué hacer con ese huracán llamado digitalización”. Sin duda, estamos ante un gran desafío, pero también, ante una enorme oportunidad. Por ende, debemos actuar con responsabilidad y actitud positiva, evaluando nuestro contexto, asumiendo nuestra labor con amor y profesionalismo, siendo solidarios/as, sensibles y empáticos/as, capacitándonos y escuchando a las y los estudiantes.

El gobierno, las instituciones y las y los docentes tenemos la obligación –en diferentes grados y niveles de responsabilidad– de promover y garantizar el derecho a la educación para todas y todos. Entonces, debemos dar respuesta para dar respuesta efectiva a ese derecho a la educación. De no prepararnos y participar de forma responsable, estaríamos siendo cómplices de profundizar las desigualdades sociales.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo: