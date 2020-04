Por cada caso positivo hay 10 ó 12 más ocultos: López-Gatell

Ciudad de México, Abril 10.- En México hay unas 30 mil personas con la enfermedad Covid-19, debido a que por cada caso confirmado en laboratorio se estima que la cifra real es 10 a 12 veces mayor que los 3 mil 181 casos reportados al día de ayer, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



El funcionario explicó anoche en qué consiste el sistema de vigilancia centinela, el cual opera desde la semana pasada con la finalidad de observar el comportamiento de la pandemia, con base en el cual es posible hacer cálculos sobre "lo que no se ve".

Durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, López-Gatell hizo una amplia explicación acerca de la vigilancia centinela y de las razones por las que no es necesaria la realización masiva de pruebas de detección. Afirmó que "es un error suponer que todo lo que se ve existe y al revés también, que si no se ve, no existe".

Asimismo, consideró un error interpretar que lo que se ve es lo único que hay. Incluso en los países que optaron por realizar pruebas en forma masiva con la finalidad de identificar y contar todos los casos, se debe corregir y calcular que por cada uno que se detecta hay otros 10 o 12.



López-Gatell recordó que desde 2006 México cuenta con un método probado científicamente, que tiene fundamento en un mecanismo eficiente que se desarrolló en colaboración con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Es el mismo que se utiliza para la vigilancia de la influenza.



De entonces a la fecha, el sistema se ha perfeccionado y los métodos se han estructurado mejor, con el propósito de saber cómo se comporta la pandemia de Covid-19 en México y, con base en ello, tomar las decisiones de previsión y control.



Al mismo tiempo, agregó, "nos permite asumir la realidad como es y no es sólo lo que se ve" o se contabiliza. De hecho, dijo, con base en este modelo se determinó el momento de iniciar las acciones de mitigación y distanciamiento social, cuando el registro pasó de 11 a 41 casos en cuatro días (del 11 al 14 de marzo).



Era el reconocimiento de que ya había más de 400 enfermos, de acuerdo con su razonamiento.



Durante la explicación, el subsecretario mencionó cifras diversas y del cálculo de 10 a 12 casos más por cada uno que se confirma en cualquier país. Entonces señaló que en México la estimación es de 26 mil. De cualquier forma, puntualizó, por conducto de la vigilancia centinela que se realiza por medio de 375 unidades clínicas monitoras de enfermedad respiratoria, es posible deducir los casos que no se ven, los de personas que no llegan a los servicios médicos porque tienen síntomas leves o fueron al hospital pero no las detectaron como caso sospechoso.



También puede ser por los pacientes en quienes se identificó alguna probabilidad de que tuviera Covid-19 pero el personal médico no consideró necesario practicarle la prueba por razones clínicas y optó por enviarlo a su domicilio a fin de que la infección siga su curso y, como pasa en 80 por ciento de los casos, se restablezca al cabo de unos días. Esos casos no van a quedar registrados, pero "lo sabemos porque usamos un método científico de vigilancia", subrayó.