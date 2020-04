Pandemia “no se ha salido de control”, asegura López Obrador

Ciudad de México, Abril 10.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia de Covid-19 en México, “no se ha salido de control”.



“Vamos muy bien, requetebien (…) esto se ha ido logrando, no ha habido una irrupción, no se ha salido de control, esperamos que esto no suceda, no tenemos saturación en hospitales, tenemos capacidad instalada”, expuso durante la Conferencia matutina de este jueves.



Lo anterior, dijo, debido a que los ciudadanos han actuado con “responsabilidad”, y se están quedando en sus casas.



“Desde el principio nos dijeron los especialistas que para enfrentar un problema así, no era solo tener a los hospitales, médicos, ventiladores, sino que nos cuidáramos (…) tengo información de que se ha reducido la movilidad, que la mayoría de la gente está en casa, que nos estamos cuidando, que se está cuidando a los adultos mayores, a los enfermos”, informó.



En su informe del domingo pasado, el mandatario señaló que el sector salud cuenta con 6 mil 425 camas disponibles para atender a enfermos de coronavirus, mientras que, en caso de ser necesario, la Sedena y Marina tienen mil 399 camas adicionales.



Hasta la noche de este miércoles, se contabilizaron 3 mil 181 casos confirmados en el país, aunque el subsecretario Hugo López-Gatell reconoció que, si se incluyen los no confirmados, se prevé que existen más de 20 mil casos.



Seguimos reforzando estrategia contra el coronavirus



López Obrador informó en sus redes sociales que se reunió con las autoridades del sector Salud y otros miembros de su gabinete para reforzar la estrategia contra el coronavirus

“Nos reunimos de manera permanente con las autoridades del sector salud y otros miembros del Gabinete. Seguimos atendiendo y reforzando la estrategia contra el coronavirus. #COVID19”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.