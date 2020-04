Propagación de coronavirus, se tornaría grave las próximas dos semanas: Jaimes

Iguala, Guerrero, Abril 9.- Luego de asegurar que la propagación del coronavirus puede tornarse grave en las próximas dos semanas, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, dijo que la única forma de librarse del virus, es quedarse en casa y para que eso suceda, la gente debe atender las recomendaciones sanitarias “porque no podemos andar jugando al gato y al ratón”.



Luego de que supervisara el acordonamiento de la Plaza Cívica de “Las Tres Garantías”, el Monumento a la Bandera y el zócalo de la ciudad, Jaimes Herrera dijo que con la muerte de la paciente infectada por coronavirus (Covid-19), las cosas se tornan difíciles y por eso “queremos que la gente acceda y acepte que no tiene por qué andar dando vueltas en el centro. Hoy tenemos que ver primero cómo sobrevivimos y después vemos cómo nos recuperamos”.



- ¿Hubo funerarias que no quisieron atender o cremar a la persona fallecida con coronavirus?

- Hemos mandado el informe al gobierno del estado y a la Secretaría de Salud de ese caso. Si eso se dio con el primer caso. Imagínate cuando tengamos varios, va a ser un problema enorme.



Al preguntarle sobre los “filtros sanitarios”, Jaimes Herrera dijo que son para detectar probables casos y de haber algún caso, se canaliza a la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, para que sea dicha institución la que le dé el seguimiento. “Y para el caso de la gente que llega de fuera, le pedimos que se vaya a su casa y no salga en 14 o 15 días, porque puede traer el virus”.



Asimismo, aseguró que se coordinó con las autoridades de Salud para sanitizar el Hospital General de Iguala, que de por sí, como institución médica tiene sus propios protocolos.

“El problema no lo vemos, el problema es lo que sigue, porque llegó como llegó, con quién estuvo la persona en Iguala, eso es lo que estamos viendo. Se están checando a las personas”.



“Todos los días hacemos una conferencia a las 9 de la noche y decimos todo lo que va aumentando en el país, en el mundo y el estado. Y tal parece que la gente no lo cree. Hoy que tuvimos un caso, la gente me exige que yo cierre, que yo quite garantías. Yo no puede hacer eso, esto debe ser un sentido común de la gente, la gente tiene que entender y tiene que estar en su casa, porque si están en su casa, aunque llegara mucha gente con coronavirus, no pasaría nada”.



“Nosotros no podemos quitar garantías individuales y cerrar Iguala como lo están haciendo en otros lados. En Iguala viene mucha gente a abastecerse. Cuando se entre a la fase 3, si el gobierno federal así lo determina, ya habrá una ley de excepción, ya habrá un toque de queda, mientras no podemos hacer nada”.



“Lo que estamos haciendo en estos momentos, es prevenir a la gente de lo que está pasando e informarle todos los días, pero hay muchos que no entienden. Parece que estamos jugando al gato y al ratón. Se cerraron antros, bares y cantinas, gimnasios, y hoy se emitió una circular para que los restaurantes y pozolerías sólo ofrezcan sus alimentos para llevar, porque el tener abierto, se invita a la gente a sentarse y a convivir”.



“Esta semana y la otra, o la libramos o se nos viene un problema grave por el esparcimiento del virus. La única forma de librarla es quedarse en su casa”, afirmó.