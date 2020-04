Endurecen acciones en Cocula para evitar riesgo de contagio de Covid-19

Cocula, Gro., Abril 9.- Ante la indiferencia y apatía de algunas personas para que tomen las medidas preventivas correspondientes y atiendan el llamado que les hacen los gobiernos federal, estatal y municipal para evitar el riesgo de contagio de coronavirus, el Ayuntamiento de Cocula determinó desde este día endurecer algunas acciones de gobierno para que esta pandemia no afecte a los habitantes del municipio.

Dentro de estas acciones que fueron aprobadas por acuerdo de Cabildo y del Comité de Salud Municipal, se determinó que el paso por el filtro en el acceso carretero al municipio es obligatorio, quien no quiera se le impedirá la entrada, porque en este lugar algunas personas se molestan cuando se les pide que pasen al módulo de sanitización.

Aquí se pide la comprensión de la ciudadanía y de quienes tienen que pasar por este filtro, se pide su apoyo porque es para un beneficio colectivo, el cuidado de la salud de las personas que habitan en todo el municipio, que se encuentran preocupadas y toman las medidas de prevención en sus hogares y demandan que se tomen estas acciones.

El acceso a Cocula y varias comunidades de este municipio en donde está instalado el filtro sanitario y que es paso obligado, tendrá un horario de 5 de la mañana a 11 de la noche, después se impedirá su paso, se colocarán obstáculos para ello, a partir de este miércoles.

Acordaron también el cierre de todos los espacios públicos del municipio, aunque algunos ya estaban cerrados, ahora será de manera general, incluyendo el zócalo, parques infantiles y espacios deportivos, todo esto para evitar riesgos de contagio y contará el gobierno municipal con el apoyo de comisarios y de grupos de ciudadanos que serán vigilantes.

Queda prohibido también en todo el municipio, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, propietarios de comercios sólo venderán para llevar, quien no acate esta orden, será sancionado, para ello habrá patrullajes de personal del Ayuntamiento y sociedad civil. Además, habrá recorridos en las calles para evitar que haya reuniones en la vía pública de personas.

Estas medidas, señaló el alcalde Carlos Alberto Duarte Bahena, se toman porque se está viviendo una pandemia, hay una situación de riesgo, hay personas que no atienden las recomendaciones, hacen caso omiso a la petición de que pasen al filtro sanitizador, de que se queden en sus casas, “hay indiferencia de algunas personas que nos visitan”, expresó.

Lamentó que hay gente de la localidad que anda en las calles, sin ninguna necesidad de hacerlo, personas que llegan de Estados Unidos de Norteamérica o de otros estados a quienes se les pide que guarden 14 días en sus casas, pero hacen caso omiso, se andan paseando por todo el pueblo, no acatan las recomendaciones, no toman conciencia de que vienen semanas críticas y en riesgo de que se registren casos en el municipio si no se toman medidas.